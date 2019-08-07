Народный банк Китая снова понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты). Он достиг 6,9683 юаня за доллар, что является минимальным показателем с мая 2008 года, отмечает ТАСС. Курс юаня по отношению к доллару снижается четвертый день подряд.

Курс юаня к доллару опустился до минимума с 2008 года

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