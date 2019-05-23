Финансы
Курс валют вырос на открытии торговТелеканал 360° 07:20
В свою очередь американский доллар подорожал на 14 копеек и подошел к отметке в 64,53 рубля. После 11:00 обе валюты начали дешеветь.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Политика
Экс-премьер Самарас: Меркель предлагала Грецию временно выйти из еврозоны
Канцлер Германии Ангела Меркель предлагала бывшему премьер-министру Греции Антониса Самарасу временный Grexit - выход Греции из еврозоны, но он категорически отверг это предложение, о чем сообщил в интервью телеканалу Skai для фильма "Греческое банкротство".
Обновлено в 17:52
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Марина Александрова устроила девичник для своих знаменитых подруг
Марина Александрова вместе с подружками — Ольгой Ломоносовой, Яниной Соколовской и Анастасией Бегуновой выбрались в Прагу и устроили себе там девичник.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
В последние годы в Европе произошло несколько вспышек трансмиссивных заболеваний.
Обновлено в 18:35
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
США продолжают изучать данные о якобы имевшей место химатаке в Сирии
Правительство США продолжает изучать сведения о якобы имевшем на днях место новом случае применения химического оружия в Сирии.
Обновлено в 16:19
Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-95МС в небе над Аляской
Самолеты пролетели над нейтральными водами Охотского, Берингова и Чукотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено 21 мая в 10:10
Футбол
Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента.
Обновлено в 14:02
Музыка
Имя победителя шоу «Голос. Дети» станет известно во время спецвыпуска
Проверка показала накрутку голосов. Первый канал принял решение отменить результаты финала, спецвыпуск выйдет в эфир в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 18:09
Хоккей
Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча
Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.
Обновлено в 17:33
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии
Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.
Обновлено в 18:42
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Хоккей
Финляндия обыграла Швецию и встретится с Россией в полуфинале ЧМ
В полуфинале команда Финляндии встретится со сборной России .
Обновлено в 16:31
Политика
Тимошенко высказалась против референдума о мире с Россией
Глава партии украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказалась против проведения референдума о мире с Россией.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Компания Яндекс представила «Яндекс.Модуль»
Компания Яндекс запустила новое умное устройство - «Яндекс.Модуль», а также запустила персональный видеоканал «Мой Эфир».
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено в 16:57