Финансы

Курс валют вырос на открытии торговТелеканал 360° вчера в 07:20

В свою очередь американский доллар подорожал на 14 копеек и подошел к отметке в 64,53 рубля. После 11:00 обе валюты начали дешеветь.
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Курс доллара: рубль рухнул под натиском негатива

Свободная Прессавчера в 16:23

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 32 копейки и к евро — на 44

Банки.рувчера в 12:23

Курс доллара вырос до 64,47 рубля

ТАССвчера в 03:13

Рубль растёт к евро

RT на русскомвчера в 03:01

Евро снижается к рублю на открытии торгов

Экономика сегоднявчера в 03:40

Рубль снижается к доллару

Газета.Ruвчера в 03:14

Рубль на старте торгов проиграл доллару, но укрепился к евро

Росбалтвчера в 03:56
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Политика

Филарет отказался следовать условиям томоса «новой церкви» Украины

Обновлено вчера в 13:23
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Армия и оружие

В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ

Обновлено вчера в 21:05
Технологии

Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие

Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии

Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Напомним, скандал разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.
Обновлено 22 мая в 07:38
Происшествия

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Прикамье произошел взрыв на газопроводе

Обновлено в 00:36
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Авто

Глава «Форд Соллерс» возглавил УАЗ

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) возглавил глава "Форд Соллерс" Адиль Ширинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие

Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность применением дронов для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ

Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ уже имело данные как минимум о трех эпизодах против Черкалина, утверждает еще один источник.
Обновлено в 00:35
Футбол

Тарасов пока не думает об истекающем контракте

Контракт кончается через месяц, поэтому об этом сейчас не думаю.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов

Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Футбол

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпуск

Игрок не сможет принять участие в заключительном матче сезона против "Реймса" из-за дисквалификации, поэтому клуб отпустил его в отпуск раньше остальных.
Обновлено в 00:03
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
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