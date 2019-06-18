Курс валют в Молдове: как ведут себя евро и доллар после смены властиSputnik Молдова вчера в 15:05

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 18 июня. Единая европейская валюта продолжит отступать перед молдавским платежным средством - сразу на 6 банов, таким образом за один евро в Молдове нужно будет заплатить 20,47 лея.

Курс валют в Молдове: как ведут себя евро и доллар после смены власти

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