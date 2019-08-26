Евро скачет, а Молдова плачет: экономист о причинах валютного шока в стране >>> В выходные, которые продлятся до вторника 27 августа, включительно, евро продается по 19,7985 лея, доллар - по 17,8856 лея, российский рубль - по 0,2723 лея, украинская гривна - по 0,7156 лея, а румынский лей – по 4,1887 в пересчете на нацвалюту.

Курс валют сразу на несколько дней: что готовят евро и доллар

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