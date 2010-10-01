Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаКурс валют сегодня: доллар и евро растут на бирже

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За следующий час торгов американская валюта выросла в цене до уровня 66,45. В свою очередь, евро во вторник на открытии стал дешевле на три копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,65 рубля. В дальнейшем европейская валюта также начала расти и в 11 утра стоила 73,68.
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