За следующий час торгов американская валюта выросла в цене до уровня 66,45. В свою очередь, евро во вторник на открытии стал дешевле на три копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,65 рубля. В дальнейшем европейская валюта также начала расти и в 11 утра стоила 73,68.

Курс валют сегодня: доллар и евро растут на бирже

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