Экономика
Курс валют на сегодня: евро продолжает падатьЭкспресс газета 00:30
Курс валют на сегодня: евро продолжает падать Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта упала в цене. Курс доллара и евро на сегодня, 2 июля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Вашингтон
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Хоккей
Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ «Рейнджерс»
Обновлено в 18:12
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом
Обновлено в 15:10
Политика
США озвучили условия предоставления некоторых уступок для КНДР
Как сообщает портал Axios,специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн в беседе с журналистами сообщил, что Вашингтон готов пойти на ряд уступок Пхеньяну в случае полной приостановки северокорейской ядерной программы.
Обновлено в 20:02
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Наука
Учёные нашли возбудителей туберкулёза в клетках
Обновлено в 06:18
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Гаджеты
При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение
По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
Обновлено в 15:35
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Общество
В Южно-Сахалинске продолжается строительство второго учебного корпуса и концертного зала ЦДМШ
Администрация города информирует об этапах продолжения строительства центральной детской музыкальной школы (ЦДМШ) в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 19:54
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Наука
Эволюция жизни в океане изменилась 170 млн лет назад
Обновлено в 02:00
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено в 19:02
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18
Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек.
Обновлено в 08:01
Энергетика
Страны ОПЕК согласовали продление сделки по сокращению добычи нефти
Страны ОПЕК на заседании в Вене 1 июля договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев.
Обновлено вчера в 10:44
Гаджеты
NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super
NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
Обновлено в 09:58
Политика
Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний
В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено в 05:13
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Армия и оружие
КБ Миля и Роствертол модернизировали ударный вертолёт Ми-24
Легендарный ударный вертолет Ми-24 получил очередную модернизацию под рабочим названием Ми-35П+, работу совместно провели конструкторское бюро Миля и компания "Роствертол".
Обновлено в 08:39
Гаджеты
Представлены доступные смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e
Модуль NFC в младшей версии отсутствует. Стоимость Xiaomi CC9e составляет 189 долларов за версию 4/64 ГБ и 203 долларов за 6/64 ГБ.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Хоккей
Защитник СКА подписал контракт с «Сан-Хосе»
21-летний хоккеист питерского СКА подписал с "акулами" стандартный контракт новичка.
Обновлено в 16:30
Авто
В сеть попали фотографии нового BMW X6
В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
Обновлено в 04:20