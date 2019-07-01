Курс валют на сегодня: евро продолжает падать Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта упала в цене. Курс доллара и евро на сегодня, 2 июля.

Курс валют на сегодня: евро продолжает падать

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Политика США озвучили условия предоставления некоторых уступок для КНДР Как сообщает портал Axios,специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн в беседе с журналистами сообщил, что Вашингтон готов пойти на ряд уступок Пхеньяну в случае полной приостановки северокорейской ядерной программы.

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Общество Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.

Общество В Южно-Сахалинске продолжается строительство второго учебного корпуса и концертного зала ЦДМШ Администрация города информирует об этапах продолжения строительства центральной детской музыкальной школы (ЦДМШ) в Южно-Сахалинске.

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Здоровье Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.

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Политика Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.

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