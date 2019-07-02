Финансы

Курс валют на сегодня: евро продолжает падатьЭкспресс газета 00:30

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Курс валют на сегодня: евро продолжает падать Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта упала в цене. Курс доллара и евро на сегодня, 2 июля.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 2 июля повысился на 0.06%

АК&М03:33

Курс валют на сегодня: евро продолжает падать

Экспресс газета00:30

Курсы валют на сегодня, 2 июля 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:17
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон

Ущерб от российских туристических санкций отразится на курсе лари

GEORGIAinformвчера в 05:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
Шоу-бизнес

Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре

Обновлено в 01:00
Общество

Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой

Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:18
Транспорт

Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию

Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
Обновлено в 03:22
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Баскетбол

Баскетбольный ЦСКА подписал центрового сборной Германии

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном.
Обновлено в 04:21
Общество

В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость

Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром

Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Экономика

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Экономика

Более 4 трлн рублей вложено в незавершенные стройки из бюджета РФ

В ведомстве добавили, что на государственные стройки, которые были приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4,3 тыс. объектов), направлено 260 млрд рублей.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 16:40
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев обозвал президента Украины Владимира Зеленского "невеждой".
Обновлено в 03:18
Происшествия

Яхта села на мель у берегов Крыма

ЧП произошло с парусно-моторной яхтой «Романтика» водоизмещением 6 т. Она села на мель на расстоянии 200 м от берега.
Обновлено в 03:42
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно

На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Политика

В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС

В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля

Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Авто

Электрический Porsche Taycan сфотографировали без камуфляжа

Жителю Шанхая удалось сфотографировать электрический Porsche Taycan с минимальным количеством камуфляжа.
Обновлено вчера в 04:32
Здоровье

Птицефабрике из Челябинской области запретили продавать куриное мясо

По данным Россельхознадзора, в мясе птицы нашли бактерии группы листерии. Эти паразиты могут вызывать опасные заболевания у человека.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Чебоксарах полуторагодовалая девочка упала в канализационный колодец

Девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев провалилась в канализационный колодец у подъезда своего дома.
Обновлено в 04:21
Авто

«Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России

Список самых доступных автомобилей в России возглавила Lada Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 03:49
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено 30 июня в 08:07
Общество

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Макарская считает, что в изменах мужа виновата жена

Одна из женщин попросила ее рассказать, как вести себя с мужем после измены.
Обновлено в 04:07
Авто

Chevrolet NIVA получила обновление

Автомобиль получил обновленное программное обеспечение электронного блока управления двигателем.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Космос

InSight Mars lander раскрывает «крота»

Модуль InSight lander NASA использовал свою роботизированную руку для перемещения опорной конструкции своего копающего инструмента, неофициально называемого «кротом».
Обновлено в 02:02
Здоровье

Употребление рыбы может вызвать инсульт

Обновлено в 01:26
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