Финансы
Курс валют на сегодня: евро продолжает падатьЭкспресс газета 00:30
Курс валют на сегодня: евро продолжает падать Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта упала в цене. Курс доллара и евро на сегодня, 2 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Общество
МЧС не прогнозирует новых подтоплений в Иркутской области
Обновлено в 02:25
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Хоккей
«Адмирал» представил новый логотип
Официальный Twitter "Адмирала" опубликовал новый логотип команды на сезон 2019/20.
Обновлено в 02:46
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
Власти открыли движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 02:55
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено в 01:10
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
На Кипре упала российская ракета
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Жена Климкина оказалась главной по внешней политике в офисе Зеленского
Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого президент страны Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, возглавляет департамент внешней политики в офисе главы государства.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Шоу-бизнес
Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя
Музыкальный продюсер Бари Алибасов мог оказаться в больнице по причине банального запоя.
Обновлено в 00:58
Футбол
Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым
Не могу сказать, что мы постоянно созванивались, ведь у каждого своя работа, свои дела. Но если где-то пересекались, всегда общались тепло.
Обновлено в 00:36
Хоккей
Денис Денисов занял должность заместителя спортивного директора ЦСКА
Денис Денисов, ранее выступавший за армейцев, занял должность заместителя спортивного директора ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 03:31
Наука
Турецкий многоцелевой вертолет совершил первый полноценный полет
Второй прототип перспективного многоцелевого вертолета T-625 29 июня 2019 года совершил первый полет, который также можно считать первым полноценным полетом в рамках всей программы разработки машины.
Обновлено в 02:30
Здоровье
В новом медцентре в Коммунарке создадут 2,5 тысячи рабочих мест
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector
В лимитированной версии Renault Duster Black Collector будет глубокий черный цвет кузова, желтые полосы на корпусах зеркал заднего вида, а также узор на задней части.
Обновлено вчера в 15:50
Здоровье
На Южном Урале птицефабрику уличили в продаже опасной продукции
Как сообщили в пресс-службе ведомства, пока птицефабрика не сможет поставлять в магазины тушку цыпленка-бройлера, бедро и печень.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно
На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 17:28
Авто
В Елабуге начнут выпускать обновленный Ford Transit
Обновлено вчера в 17:34
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28