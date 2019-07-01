Курс валют на сегодня: евро продолжает падать Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта упала в цене. Курс доллара и евро на сегодня, 2 июля.

Курс валют на сегодня: евро продолжает падать

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