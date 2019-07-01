Финансы

Курс валют на сегодня: евро продолжает падатьЭкспресс газета 00:30

1 фото
Курс валют на сегодня: евро продолжает падать Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта упала в цене. Курс доллара и евро на сегодня, 2 июля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курс валют на сегодня: евро продолжает падать

Экспресс газета00:30

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 1 июля понизился на 0.45%

АК&Мвчера в 04:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Общество

МЧС не прогнозирует новых подтоплений в Иркутской области

Обновлено в 02:25
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Хоккей

«Адмирал» представил новый логотип

Официальный Twitter "Адмирала" опубликовал новый логотип команды на сезон 2019/20.
Обновлено в 02:46
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия

Власти открыли движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 02:55
Политика

В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено в 01:10
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие

На Кипре упала российская ракета

Обновлено вчера в 07:17
Общество

Житель Магадана извинился за надпись «город-отстой» на баннере

Обновлено в 03:00
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Жена Климкина оказалась главной по внешней политике в офисе Зеленского

Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого президент страны Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, возглавляет департамент внешней политики в офисе главы государства.
Обновлено вчера в 12:43
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Шоу-бизнес

Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя

Музыкальный продюсер Бари Алибасов мог оказаться в больнице по причине банального запоя.
Обновлено в 00:58
Футбол

Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым

Не могу сказать, что мы постоянно созванивались, ведь у каждого своя работа, свои дела. Но если где-то пересекались, всегда общались тепло.
Обновлено в 00:36
Хоккей

Денис Денисов занял должность заместителя спортивного директора ЦСКА

Денис Денисов, ранее выступавший за армейцев, занял должность заместителя спортивного директора ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 03:31
Наука

Турецкий многоцелевой вертолет совершил первый полноценный полет

Второй прототип перспективного многоцелевого вертолета T-625 29 июня 2019 года совершил первый полет, который также можно считать первым полноценным полетом в рамках всей программы разработки машины.
Обновлено в 02:30
Здоровье

В новом медцентре в Коммунарке создадут 2,5 тысячи рабочих мест

Обновлено вчера в 12:11
Авто

Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector

В лимитированной версии Renault Duster Black Collector будет глубокий черный цвет кузова, желтые полосы на корпусах зеркал заднего вида, а также узор на задней части.
Обновлено вчера в 15:50
Здоровье

На Южном Урале птицефабрику уличили в продаже опасной продукции

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пока птицефабрика не сможет поставлять в магазины тушку цыпленка-бройлера, бедро и печень.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно

На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром

Обновлено вчера в 17:28
Авто

В Елабуге начнут выпускать обновленный Ford Transit

Обновлено вчера в 17:34
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное