Финансы
Курс валют на сегодня: доллар подорожал, а евро продолжает падатьЭкспресс газета вчера в 00:00
Курс валют на сегодня: доллар подорожал, а евро продолжает падать Курс валют на сегодня, 18 июля.
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Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Музыка
Анна Бузова записала на студии дебютную песню
Анна Бузова немало удивила своих поклонников неожиданной новостью — девушка решила записать дебютную песню.
Обновлено в 13:52
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.
Обновлено в 17:29
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Футбол
Защитник ФК «Уфа» обзвонил активных болельщиков клуба
Защитник футбольного клуба «Уфа» Данил Круговой позвонил нескольким активным болельщикам, которые в прошлом сезоне приобретали абонементы на игры — он попросил поддержать команду и в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:48
Наука
Опасная эпидемия бананов добралась до Южной Америки
Обновлено вчера в 04:26
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Футбол
Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года
23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году.
Обновлено в 14:59
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Недвижимость
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке
Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Наука
Ученые впервые измерили теплопередачу одной молекулы
Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.
Обновлено в 13:29
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине после выборов нового президента пока ситуация не изменилась.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Фотография Лободы после концерта напугала поклонников
Певица Светлана Лобода напугала поклонников, показав травмы после концерта.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Футбол
Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»
Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном".
Обновлено в 18:02
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Почти любой проект по разработке искусственного интеллекта для распознавания образов и машинного зрения требует обширной базы данных, в которой содержатся уже распознанные и описанные людьми изображения: на них нейросети обучаются и совершенствуются.
Обновлено в 02:59
Наука
Создан новый материал для литиевых аккумуляторов
Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено в 08:55
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено в 14:13
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено в 10:14
Политика
Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому
Подольский суд Киева в ходе заседания продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября.
Обновлено в 09:02
Кино
Netflix представил первый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый тизер сериала «Ведьмак».
Обновлено в 18:21
Космос
Британцы запустят спутники для трансляции видео на истребители
Обновлено в 11:24
Транспорт
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Станции закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии, проведения работ на путевой инфраструктуре и в тех.помещениях.
Обновлено в 05:42
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05