Финансы

Курс валют на сегодня: доллар подорожал, а евро продолжает падатьЭкспресс газета вчера в 00:00

2 фото
Курс валют на сегодня: доллар подорожал, а евро продолжает падать Курс валют на сегодня, 18 июля.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 19 июля понизился на 0.11%

АК&М03:28

Курсы доллара и евро на 19 июля

Банки.ру01:00

Курс валют на сегодня: рубль стабилен

Экспресс газета00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия

Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге

Обновлено в 17:40
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия

На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника

Обновлено в 13:35
Музыка

Анна Бузова записала на студии дебютную песню

Анна Бузова немало удивила своих поклонников неожиданной новостью — девушка решила записать дебютную песню.
Обновлено в 13:52
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.
Обновлено в 17:29
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Футбол

Защитник ФК «Уфа» обзвонил активных болельщиков клуба

Защитник футбольного клуба «Уфа» Данил Круговой позвонил нескольким активным болельщикам, которые в прошлом сезоне приобретали абонементы на игры — он попросил поддержать команду и в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:48
Наука

Опасная эпидемия бананов добралась до Южной Америки

Обновлено вчера в 04:26
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Футбол

Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года

23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году.
Обновлено в 14:59
Футбол

Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций

Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Недвижимость

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Наука

Ученые впервые измерили теплопередачу одной молекулы

Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.
Обновлено в 13:29
Технологии

Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Политика

Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине после выборов нового президента пока ситуация не изменилась.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Фотография Лободы после концерта напугала поклонников

Певица Светлана Лобода напугала поклонников, показав травмы после концерта.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Футбол

Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»

Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном".
Обновлено в 18:02
Наука

Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Почти любой проект по разработке искусственного интеллекта для распознавания образов и машинного зрения требует обширной базы данных, в которой содержатся уже распознанные и описанные людьми изображения: на них нейросети обучаются и совершенствуются.
Обновлено в 02:59
Наука

Создан новый материал для литиевых аккумуляторов

Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено в 08:55
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено в 14:13
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено в 10:14
Футбол

В ФСИН заявили, что Кокорин и Мамаев находятся в образцовой колонии

Обновлено в 14:33
Политика

Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому

Подольский суд Киева в ходе заседания продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября.
Обновлено в 09:02
Кино

Netflix представил первый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый тизер сериала «Ведьмак».
Обновлено в 18:21
Космос

Британцы запустят спутники для трансляции видео на истребители

Обновлено в 11:24
Транспорт

Участок Филевской линии метро закроют на выходные

Станции закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии, проведения работ на путевой инфраструктуре и в тех.помещениях.
Обновлено в 05:42
Политика

Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов

Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
ещё по теме
Главное