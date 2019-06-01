Финансы
Курс валют на сегодня: доллар подорожал, а евро продолжает падатьЭкспресс газета вчера в 00:00
Курс валют на сегодня: доллар подорожал, а евро продолжает падать Курс валют на сегодня, 18 июля.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Армия и оружие
Украина хочет купить у Польши списанные ракетные катера
Украина рассматривает возможность покупки больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые были списаны Польшей еще в конце 2013 года.
Обновлено в 01:45
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ
Обновлено в 16:58
Политика
Путин потребовал от чиновников перестать хамить россиянам
Президент России Владимир Путин потребовал у представителей властей любого уровня не позволять себе хамского отношения в адрес простых граждан.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну поделился мнением: экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не хотели травить британские спецслужбы, кому-то в Лондоне нужен был повод для создания международной напряженности.
Обновлено в 17:21
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Авто
Компания Hyundai показала новую систему смены передач у гибрида
Технология ASC помогает уменьшить эти потери благодаря новому программному обеспечению логики управления для HCU, которое синхронизирует скорости вращения двигателя и коробки передач.
Обновлено в 02:16
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Наука
В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы
Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелен пригласить Дибалу
Нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой заинтересовались в АПЛ. Аргентинец может оказаться в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено вчера в 07:33
Футбол
«Удинезе» подписал нападающего «Реала»
Форвард мадридского "Реала" Кристо Гонсалес перешёл в "Удинезе". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Обновлено в 13:41
Игры
Google: Stadia Pro — это не «Netflix для игр»
Директор по продукту Google Stadia Андрей Дороничев провёл сессию вопросов и ответов на reddit.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Футбол
Клаудио Писарро завершит карьеру в 2020 году
Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона.
Обновлено в 14:16
Космос
Участник новой экспедиции МКС назвал лучшего кандидата в космонавты
Лучшим кандидатом в космонавты является человек, у которого нет волос на голове, пошутил член экспедиции МКС-60/61 Лука Пармитано во время предполетной пресс-конференции в пятницу.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
«Шеей не могу двигать»: Асмус пожаловалась на внезапное недомогание
Похоже, что Асмус все же освободила один день, чтобы провести его с дочкой, но в итоге ее планы были нарушены.
Обновлено в 14:40
Футбол
Молодежка «Спартака» победила «Ростов»
"Спартак" обыграл "Ростов" в матче 2-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.
Обновлено в 12:59
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30