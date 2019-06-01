Курс валют на сегодня: доллар подорожал, а евро продолжает падать Курс валют на сегодня, 18 июля.

Курс валют на сегодня: доллар подорожал, а евро продолжает падать

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