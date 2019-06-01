Финансы
Курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно вырослиЭкспресс газета 00:30
Курс доллара и евро сегодня, 27 июня, показывает, что иностранные валюты немного выросли. Курс валюты со вчерашнего дня не сильно изменился. Так, доллар подорожал на 29 копеек и составил 62,80 рубля.
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Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским
Задержанный отравитель проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тверской и Костромской областей.
Обновлено в 14:57
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Здоровье
В России ужесточат контроль качества донорской крови
Контроль качества донорской крови будет усовершенствован в России, в частности, за счет проверки ее компонентов во всех без исключения случаях донации.
Обновлено в 15:00
Экономика
Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019
Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Экономика
Реальные зарплаты в России растут — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата в России начала расти, однако располагаемые доходы граждан снижаются из-за выплаты процентов по потребительским и ипотечным кредитам, а также из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС с 19 до 20%.
Обновлено в 16:53
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Экономика
1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет
С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Экономика
Россияне оказались не такими уж и старыми
Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.
Обновлено в 12:42
Политика
Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде
МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Общество
Студенты ИРНИТУ вошли в кадровый резерв«РУСАЛ»
Победители и призеры получили денежные призы, а также вошли в кадровый резерв ОК «РУСАЛ». История конкурса началась в 2018 году.
Обновлено в 11:45
Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 17:56
Политика
Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено в 15:58
Политика
Зеленский отправил в отставку губернатора Днепропетровской области
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщала, что Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих руководителей регионов.
Обновлено в 18:37
Здоровье
До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
Обновлено в 15:52
Здоровье
Для спасения Алеши Кузьмина не хватает 701 312 рублей
Обновлено в 18:51
Экономика
Банк «Открытие» изменит слоган после критики ЦБ
Ранее ЦБ и ФАС пообещали принять регулирующие меры после использования банком «ФК Открытие» слоганов «надежный государственный банк непрерывных улучшений» и «надежный государственный банк нашего времени», которые он использовал в новой стратегии продвижения и позиционирования бренда.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения
Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.
Обновлено в 16:02
Авто
Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor
Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.
Обновлено в 06:54
Политика
Пушков высмеял отказ Грузии и Литвы покидать сессию ПАСЕ из-за России
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter прокомментировал отказ делегаций Грузии и Литвы покидать сессию ПАСЕ, несмотря на объявленное ранее соответствующее решение.
Обновлено в 18:01
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Девять человек госпитализировали после крушения Ан-24 в Бурятии
Количество людей, которым потребовалась госпитализация после крушения Ан-24 на территории Бурятии, выросло до девяти, сообщает пресс-секретарь главы республики Алексей Цыденов.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Футбол
Отец Хамеса рассказал, какой клуб больше всего подходит сыну
Уилсон Родригес, отец полузащитника мадридского «Реала» и национальной команды Колумбии Хамеса Родригеса, рассказал о ситуации вокруг сына, который этим летом может сменить клуб.
Обновлено в 17:57
Политика
Путин: история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек
Напомним, скандальное «дело Скрипалей» началось 4 марта 2018 года, когда в Солсбери, по данным английских спецслужб, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 15:13