Финансы
Курс валют на 1-5 июля: держимся на плавуХакасия-Информ вчера в 06:09
По итогам пятницы на Московской бирже доллар стоил 63,1 руб. что почти на 10 коп. выше закрытия предшествующей недели. При чем на начало недели курс американской валюты опускался на 50 коп. до 62,5 руб./$.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
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Общество
Назван российский город с самым высоким ростом зарплат
Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
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Xiaomi представила новый смартфон CC9
Обновлено в 13:52
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина
Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:06
Политика
Украина и Канада договорились о поставках оружия
Обновлено в 19:29
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.
Обновлено вчера в 16:43
Здоровье
Будущих супругов предложили обязать к посещению психиатра
Чтобы обезопасить будущих супругов от домашнего насилия, агрессии и случаев убийств во время совместной жизни Министерству здравоохранения предложили обязать их к тестированию на наличие психических расстройств.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Крупное ДТП с жертвами произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке ГИБДД.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
На каждого россиянина пришлось по одному нарушению ПДД в 2018 году
Буксман подчеркнул, что прокурорами отменялось решение о прекращении уголовного дела о нарушении ПДД в каждом пятом случае.
Обновлено в 09:45
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Культура
Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 19:24
Авто
Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено в 16:31
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Футбол
Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE
Бразилия обыгрывает Аргентину (1:0) и ведет в счете вполне заслуженно: пентакампеоны были гораздо активнее, креативнее и напористее в эти 45 минут.
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Происшествия
7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области
7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом
Обновлено в 15:10