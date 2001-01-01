По итогам пятницы на Московской бирже доллар стоил 63,1 руб. что почти на 10 коп. выше закрытия предшествующей недели. При чем на начало недели курс американской валюты опускался на 50 коп. до 62,5 руб./$.

Курс валют на 1-5 июля: держимся на плаву

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