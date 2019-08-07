Финансы
Курс валют: что задумали евро и долларSputnik Молдова вчера в 12:00
Курс валют в Молдове: что ждет лей в конце лета >>> С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
Армия и оружие
В Сирии откроют комплекс для кораблей ВМФ России
Обновлено в 20:58
Футбол
«Кристал Пэлас» купил Маккарти у «Эвертона» за 3 млн фунтов
По данным BBC, трансфер 28-летнего ирландца обошелся «Пэлас» в 3 миллиона фунтов. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Обновлено в 21:31
Футбол
Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Обновлено в 12:40
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
ЖКХ
В Госдуме предложили включать отопление летом
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Кличко намерен снова баллотироваться на пост мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города
Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено в 21:04
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено в 21:59
Наука
Старый саркофаг Чернобыльской АЭС ликвидируют к 2023 году
Защитное сооружение «Укрытие-1» ( в народе - саркофаг) было установлено в 1986 году над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 20:00
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене
Отмечается, что в результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые Отряды сепаратистов из Южного переходного совета в среду совершили попытку переворота в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 21:36
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой
48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Футбол
«Эвертон» арендовал у «Монако» Сидибе
Обновлено в 16:46
Политика
В бундестаге призвали благодарить русских
В бундестаге заявили, что немцы должны благодарить русских, которые предотвратили множественные убийства.
Обновлено в 21:50
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Культура
RT в седьмой раз номинировали на Emmy
Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.
Обновлено в 07:36
Общество
Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Уотфорд» претендует на Уэлбека
Обновлено в 05:46
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46