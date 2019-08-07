Курс валют в Молдове: что ждет лей в конце лета >>> С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились.

Курс валют: что задумали евро и доллар

Футбол «Кристал Пэлас» купил Маккарти у «Эвертона» за 3 млн фунтов По данным BBC, трансфер 28-летнего ирландца обошелся «Пэлас» в 3 миллиона фунтов. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Политика Кличко намерен снова баллотироваться на пост мэра Киева Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил, что будет баллотироваться на новый срок.

Происшествия В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.

Технологии «Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию «Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Наука Старый саркофаг Чернобыльской АЭС ликвидируют к 2023 году Защитное сооружение «Укрытие-1» ( в народе - саркофаг) было установлено в 1986 году над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Армия и оружие Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене Отмечается, что в результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые Отряды сепаратистов из Южного переходного совета в среду совершили попытку переворота в Йемене, передает ТАСС.

Гаджеты Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой 48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.

Интернет Twitter признал использование данных пользователей без разрешения Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.

Политика В бундестаге призвали благодарить русских В бундестаге заявили, что немцы должны благодарить русских, которые предотвратили множественные убийства.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Культура RT в седьмой раз номинировали на Emmy Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.