Финансы

Курс валют: что задумали евро и долларSputnik Молдова вчера в 12:00

Курс валют в Молдове: что ждет лей в конце лета >>> С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились.
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Курс доллара. Прогноз на 8—9 августа

Коммерсантъ16:00

Курс валют: что задумали евро и доллар

Sputnik Молдовавчера в 12:00

Курсы доллара и евро снизились

Московский Комсомолецвчера в 03:26
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
Политика

Атамбаев призвал силовиков «не стрелять по собственному народу»

Обновлено в 19:51
Армия и оружие

В Сирии откроют комплекс для кораблей ВМФ России

Обновлено в 20:58
Футбол

«Кристал Пэлас» купил Маккарти у «Эвертона» за 3 млн фунтов

По данным BBC, трансфер 28-летнего ирландца обошелся «Пэлас» в 3 миллиона фунтов. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Обновлено в 21:31
Футбол

Луческу может возглавить киевское «Динамо»

Обновлено в 12:40
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
ЖКХ

В Госдуме предложили включать отопление летом

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 3 человек подростков нашли мертвыми в Канаде

Обновлено в 20:49
Политика

Кличко намерен снова баллотироваться на пост мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 15:34
Происшествия

В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города

Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено в 21:04
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Технологии

«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию

«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено в 21:59
Происшествия

Создан оперативный штаб после ДТП с автобусом под Новороссийском

Обновлено в 19:15
Наука

Старый саркофаг Чернобыльской АЭС ликвидируют к 2023 году

Защитное сооружение «Укрытие-1» ( в народе - саркофаг) было установлено в 1986 году над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 20:00
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене

Отмечается, что в результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые Отряды сепаратистов из Южного переходного совета в среду совершили попытку переворота в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 21:36
Гаджеты

Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой

48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Выполнявший рейс в Ереван самолет прервал взлет из «Шереметьево»

Обновлено в 10:12
Интернет

Twitter признал использование данных пользователей без разрешения

Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Футбол

«Эвертон» арендовал у «Монако» Сидибе

Обновлено в 16:46
Политика

В бундестаге призвали благодарить русских

В бундестаге заявили, что немцы должны благодарить русских, которые предотвратили множественные убийства.
Обновлено в 21:50
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Культура

RT в седьмой раз номинировали на Emmy

Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.
Обновлено в 07:36
Общество

Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав

Обновлено вчера в 08:35
Здоровье

Подростку отказали в пересадке сердца из-за украденных документов

Обновлено в 11:49
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Уотфорд» претендует на Уэлбека

Обновлено в 05:46
Происшествия

Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель

Обновлено в 21:38
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
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