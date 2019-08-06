Финансы
Курс валют: что задумали евро и долларSputnik Молдова вчера в 12:00
Курс валют в Молдове: что ждет лей в конце лета >>> С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Экономика
Россиян обяжут доказать происхождение свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС
В текущей редакции Таможенного кодекса ЕАЭС говорится о необходимости указывать сведения об источнике происхождения наличных свыше $10 тыс. и их владельцах, сказал РБК управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.
Обновлено в 13:48
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Обновлено в 11:36
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Политика
Путина проинформировали о событиях в Киргизии
Обновлено в 12:20
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Футбол
Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Футбол
ЦСКА рассматривает на замену Чалову игрока «Крыльев Советов»
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает на замену нападающему Фёдору Чалову форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Обновлено в 12:13
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Кино
Вышел трейлер документального фильма о писателе Сорокине
В Сети появился трейлер документального фильма о писателе Владимире Сорокине «Сорокин трип». Ролик публикует YouTube-канал «Медузы».
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Обновлено в 03:25
Авто
Haval расширяет дилерскую сеть в России
Обновлено в 10:08
Футбол
Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»
Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак".
Обновлено в 11:44
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» на турнире в Сочи
СКА одержал победу над "Локомотивом" (4:0) в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи.
Обновлено в 10:10
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову
Обновлено в 10:21
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
В Твери были уволены все водители трамваев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.
Обновлено в 09:23
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Кино
Disney снимет ремейки фильмов «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Невинномысске женщина подожгла полицейского
Мать ребенка не хотела разговаривать с инспектором, облила ее горючей жидкостью и подожгла.
Обновлено в 08:20
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Технологии
Российский самолет на водородной тяге презентуют на МАКС-2019
Разработанный в России самолет на водородной тяге «Сигма-4» впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019 в Московской области.
Обновлено в 04:21