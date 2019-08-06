Финансы

Курс валют: что задумали евро и долларSputnik Молдова вчера в 12:00

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Курс валют в Молдове: что ждет лей в конце лета >>> С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились.
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Курс валют: что задумали евро и доллар

Sputnik Молдовавчера в 12:00

Курсы доллара и евро снизились

Московский Комсомолецвчера в 03:26
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
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Обновлено в 12:13
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СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
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Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Кино

Вышел трейлер документального фильма о писателе Сорокине

В Сети появился трейлер документального фильма о писателе Владимире Сорокине «Сорокин трип». Ролик публикует YouTube-канал «Медузы».
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа

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Авто

Haval расширяет дилерскую сеть в России

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Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»

Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак".
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По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Хоккей

СКА обыграл «Локомотив» на турнире в Сочи

СКА одержал победу над "Локомотивом" (4:0) в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи.
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Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
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Транспорт

Всех водителей трамваев уволили в Твери

В Твери были уволены все водители трамваев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.
Обновлено в 09:23
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Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
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Технологии

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Разработанный в России самолет на водородной тяге «Сигма-4» впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019 в Московской области.
Обновлено в 04:21
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