Финансы
Официальный курс доллара понизился на 11 копеек, евро — на 18Банки.ру 05:34
Банк России установил официальные курсы валют на 8 августа. Курс доллара понизился на 10,98 копейки, составив 65,0932 рубля (65,203 рубля на 7 августа). Курс евро снижен на 18,16 копейки до 72,8914 рубля (73,073 рубля на 7 августа).
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Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено в 04:30
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца
Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Экономика
Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими
Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США.
Обновлено в 06:27
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Экономика
«Теремок» вложит 400 млн рублей в новое производство в Петербурге
Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Компания начнет строительство нового производственного комплекса в текущем году.
Обновлено в 09:14
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 09:40
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Финансы
Цены на золото достигли своего шестилетнего максимума
Рост цены на золото продолжается на фоне развивающейся торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 09:10
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста
Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский решил упростить получение разрешения для посещения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский планирует утвердить положение, согласно которому будет упрощена процедура получения разрешения на посещение полуострова Крым.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В деле о хищении земель спецназначения появился сайентолог
«В благодарность за покровительство коммерсантам при отчуждении земель спецназначения, на которых расположены воинские части, Фришу передали два участка в деревне Репниково», — рассказал РБК источник.
Обновлено в 08:30
Культура
RT в седьмой раз номинировали на Emmy
Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Северный флот может стать «пятым военным округом» в России
Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:46
Политика
На курортах Кавминвод есть проблема с канализацией — глава Ставрополья
Процесс крупного строительства в городах Кавказских Минеральных Вод осложнятся проблемой старой городской системы канализации.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Тюменской области током убило тысячу свиней
В Тюменской области массово погибли свиньи.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Россиян обяжут сообщать работодателям об опасных заболеваниях
С другой стороны, некоторое работники скрывают свои заболевания, только перед пенсией у них появляются профзаболевания.
Обновлено в 06:36