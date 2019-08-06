Финансы

Официальный курс доллара понизился на 11 копеек, евро — на 18Банки.ру 05:34

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Банк России установил официальные курсы валют на 8 августа. Курс доллара понизился на 10,98 копейки, составив 65,0932 рубля (65,203 рубля на 7 августа). Курс евро снижен на 18,16 копейки до 72,8914 рубля (73,073 рубля на 7 августа).
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Официальный курс доллара понизился на 11 копеек, евро — на 18

Банки.ру05:34

Курс валют: что задумали евро и доллар

Sputnik Молдовавчера в 12:00

Курсы доллара и евро снизились

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