Банк России установил официальные курсы валют на 8 августа. Курс доллара понизился на 10,98 копейки, составив 65,0932 рубля (65,203 рубля на 7 августа). Курс евро снижен на 18,16 копейки до 72,8914 рубля (73,073 рубля на 7 августа).

Официальный курс доллара понизился на 11 копеек, евро — на 18

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