Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 7 августа. Большая часть основных игроков продолжит напирать на молдавского "льва". Евро за сутки укрепится еще на пять банов и преодолеет 20-леевый рубеж.

Курс валют: что задумали евро и доллар

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Политика Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.

Авто Эксклюзивный Ferrari Sergio продадут на аукционе Аукционный дом Gooding & Company на Пеббл-Бич торгах продаст очень редкий спорткар Ferrari Sergio 2014 года выпуска.

Экономика Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Общество На курортах Кавминвод есть проблема с канализацией — глава Ставрополья Процесс крупного строительства в городах Кавказских Минеральных Вод осложнятся проблемой старой городской системы канализации.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Футбол Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас» Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе 46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия В Москве остановили движение поездов на участке синей ветки метро Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена остановлено из-за падения пассажира, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Общество Обвиняемого в США Никулина лишили частного адвоката Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, по итогам заседания во вторник лишили частной юридической помощи, суд присяжных по его делу назначен на начало января, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

Футбол ФК «Тун» не ожидает аншлага на матче со «Спартаком» в Лиге Европы Швейцарский футбольный клуб "Тун" не ожидает полных трибун на домашнем первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского "Спартака".

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

Теннис Стала известна соперница Касаткиной во втором круге турнира в Торонто Во втором круге Андрееску встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая на старте соревнований одолела немку Анжелику Кербер.

Экономика Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Политика Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.