Финансы
Курс валют: что задумали евро и долларSputnik Молдова вчера в 12:00
Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 7 августа. Большая часть основных игроков продолжит напирать на молдавского "льва". Евро за сутки укрепится еще на пять банов и преодолеет 20-леевый рубеж.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика
Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
Обновлено в 10:53
Авто
Эксклюзивный Ferrari Sergio продадут на аукционе
Аукционный дом Gooding & Company на Пеббл-Бич торгах продаст очень редкий спорткар Ferrari Sergio 2014 года выпуска.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Алена Кравец считает, что Аллу Вербер могли отравить
Кравец добавила, что, по ее мнению, смерть Вербер имеет насильственный характер.
Обновлено в 12:45
Экономика
Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России
В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:09
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Общество
Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 08:35
Общество
На курортах Кавминвод есть проблема с канализацией — глава Ставрополья
Процесс крупного строительства в городах Кавказских Минеральных Вод осложнятся проблемой старой городской системы канализации.
Обновлено в 08:23
Кино
Вышел большой трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала большой трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс».
Обновлено в 11:01
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено в 09:59
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Москве остановили движение поездов на участке синей ветки метро
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена остановлено из-за падения пассажира, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:12
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Общество
Обвиняемого в США Никулина лишили частного адвоката
Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, по итогам заседания во вторник лишили частной юридической помощи, суд присяжных по его делу назначен на начало января, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 11:20
Футбол
ФК «Тун» не ожидает аншлага на матче со «Спартаком» в Лиге Европы
Швейцарский футбольный клуб "Тун" не ожидает полных трибун на домашнем первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского "Спартака".
Обновлено вчера в 06:26
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Теннис
Стала известна соперница Касаткиной во втором круге турнира в Торонто
Во втором круге Андрееску встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая на старте соревнований одолела немку Анжелику Кербер.
Обновлено в 02:09
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Политика
Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил
Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
Обновлено в 04:19