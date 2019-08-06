Финансы
Курс валют: что задумали евро и долларSputnik Молдова вчера в 12:00
Курс валют в Молдове: что ждет лей в конце лета >>> С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева
Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский пригласил Эрдогана приехать на Украину
Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приехать с визитом на Украину.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Космос
Дотянуться до звезд: как школьники создают космические технологии
"Космические технологии" — одно из 12 направлений программы "Большие вызовы", которая с 2016 года проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 03:30
Наука
Медики раскрыли необычную особенность рака у самых пожилых людей
Наблюдения за здоровьем самых пожилых американцев показали, что вероятность приобретения рака перестает расти примерно на восьмом десятке лет жизни.
Обновлено в 10:52
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Встреча рассвета: Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе
Даже в отпуск Виторган и Нинидзе отправились вместе. В августе они уехали в Грецию, откуда стали делиться красочными снимками.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Эдуард Басурин: Украина хочет начать боевые действия на Донбассе
Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что армия Украины готовится к активным боевым действиям против Донбасса.
Обновлено в 14:32
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Футбол
Защитник «Челси» просит продать его в «Арсенал»
Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:42
Здоровье
Телеведущий посоветовал толстым людям умирать для сохранения бюджета
Британский телеведущий канала "Би-би-си" Майкл Бюерк заявил, что власти страны должны перестать помогать людям с ожирением, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения.
Обновлено в 11:57
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Кино
Disney снимет ремейк фильмов «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 08:28
Футбол
«Реал» предложил «ПСЖ» €120 млн и Модрича за Неймара
Как сообщает Sport.es, «Королевский клуб» готов заплатить парижскому клубу €120 млн, а также отдать полузащитника Луку Модрича за бразильского форварда.
Обновлено в 15:04
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала свадебное фото
Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
Обновлено в 09:53
Наука
Гипотезу синтеза аминокислот на Земле проверили в нанореакторе
Обновлено в 10:46
Экономика
Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»
Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.
Обновлено в 11:14
Политика
Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за нарушений на Южных Курилах
Японского посла в РФ Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ где ему выразили протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Генсек НАТО назвал причину возвращения Крыма в состав РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крымского полуострова к России стало следствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 03:01
Авто
Toyota намерена захватить рынок электромобилей в Европе
Наряду с другими крупными автоконцернами курс на электрификацию взяла и японская Toyota.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Марокко пять человек погибли в крупном ДТП
Обновлено в 15:50