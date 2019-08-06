Финансы
Курс валют: что задумали евро и долларSputnik Молдова вчера в 12:00
Курс валют в Молдове: что ждет лей в конце лета >>> С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Политика
Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика
Пакистан понизил уровень дипломатических отношений с Индией
Пакистан отзывает посла из Индии, вышлет индийского посла из Исламабада и полностью запрещает двустороннюю торговлю.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов сделал видео в честь двенадцатилетия сына
В честь двенадцатилетия мальчика актер опубликовал в Instagram видео, составленное из фотографий его жены Ольги Дроздовой и наследника.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Футбол
Мамаев и Кокорин сыграют против клуба ПФЛ
Обновлено в 11:13
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено в 03:19
Авто
BMW озвучила дату начала продаж кроссоверов X3 M и X4 M в России
Российское представительство бренда объявило точную дату запуска на отечественный рынок «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и X4 M. По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте BMW Russia, кроссоверы X3 и X4 в модификации M станут доступны у российских дилеров уже с 7 сентября.
Обновлено в 07:30
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено в 10:56
Футбол
«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»
Петербургский «Зенит» хочет, чтобы Антон Заболотный стал игроком ФК «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Динамо» может приобрести нападающего «Генка» Саматту
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду «Генка» Мбване Саматте.
Обновлено в 08:38
Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
Обновлено в 10:01
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Происшествия
В самолете из Крыма в Петербург поймали эксгибициониста
По прибытию самолета в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково, сообщает УТ МВД по СЗФО.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Названы провоцирующие возникновение рака профессии
Отмечается, что больше всего в связи с профессиональной деятельностью было диагностировано случаев рака бронхов и легких (64,71%).
Обновлено в 09:36