Финансы

Курс валют: что задумали евро и долларSputnik Молдова вчера в 12:00

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Курс валют в Молдове: что ждет лей в конце лета >>> С начала года "тяжеловесы", несмотря на падение, все же укрепились.
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Курс валют: что задумали евро и доллар

Sputnik Молдовавчера в 12:00
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