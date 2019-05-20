Финансы

Курс рубля вырос к доллару и евроРБК 05:10

Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. На торгах на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась до $72,62 за баррель. Цена на нефть WTI выросла до отметки $63,10.
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Курсы валют упали на открытии торгов

Телеканал 360°04:18

Официальный курс доллара незначительно понижен, евро потерял больше

Росбалт09:23

Курс рубля вырос к доллару и евро

РБК05:10

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,96 рубля

РИА Новости07:42

Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 28 коп

Urbc.Ru07:25

Курс евро упал ниже 72 рублей на открытии торгов 20 мая

Экономика сегодня03:26

Доллар и евро сегодня резко снизились по отношению к рублю на валютных торгах

Свободная Пресса04:19
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Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Экономика

Министр труда пообещал увеличить МРОТ

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Кино

Алену Делону в Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручили французскому актеру Алену Делону на 72-м фестивале в Каннах за его личный вклад в кинематограф.
Обновлено в 09:35
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика

Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге

На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Обновлено в 04:54
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Китай обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать

Официальный представитель МИД Китая Лун Кан призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:52
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Обновлено в 09:41
Экономика

Трамп назвал статью об активности на его счетах в Deutsche Bank фейком

Президент США Дональд Трамп назвал "фейковой" статью газеты New York Times о подозрительной активности на его счетах в Deutsche Bank.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Политика

ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Авто

АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus

Обновлено в 06:56
Музыка

Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место

Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

В России анонсируют создание авиаполка для истребителей Су-57

Новые авиаполки будут специально сформированы для истребителей Су-57.
Обновлено в 09:43
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Футбол

«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб

Обновлено в 09:02
Политика

ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским

17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Транспорт

В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем

Российское федеральное дорожное агентство (Росавтодор) опубликовало приказ, согласно которому уже с сегодняшнего дня вплоть до 31 августа вводится ежегодное временное ограничение для передвижения тяжелых грузовиков по асфальтобетонным дорогам федерального значения.
Обновлено в 08:18
Кино

Финал «Игры престолов» растащили на мемы

Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
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