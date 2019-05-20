Курс рубля вырос к доллару и евроРБК 05:10

Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. На торгах на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась до $72,62 за баррель. Цена на нефть WTI выросла до отметки $63,10.

Курс рубля вырос к доллару и евро

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

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