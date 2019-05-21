Курс рубля вырос к доллару и евроРБК вчера в 05:10

Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. На торгах на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась до $72,62 за баррель. Цена на нефть WTI выросла до отметки $63,10.

Курс рубля вырос к доллару и евро

Политика Зеленский назвал причины роспуска Верховной рады Основаниями для досрочных парламентских выборов на Украине стали низкий уровень доверия граждан к Верховной раде и отсутствие коалиции.

Политика Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.

Энергетика Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин Ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года, сообщил 20 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Независимого топливного союза Павел Баженов (РБК ознакомился с копией письма).

Политика Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого "антикризисного" решения, уточнили источники РБК.

Происшествия Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.

Происшествия Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Происшествия Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".

Шоу-бизнес 37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.

Политика Туристы начали отменять брони в Абхазии из‐за акции протеста Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина рассказала, что туристы начали отказываться от отдыха в республике из-за акции протеста в Сухуми.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Авто Половина иномарок в России производится на трех автозаводах Лидером по производству иномарок в России является петербургский завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" с показателем 246,5 тыс. автомобилей.

Автоспорт Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.

Происшествия У пьяных водителей начнут отбирать автомобили МВД России предложило внести изменения в законодательство, которые бы позволили конфисковывать автомобили в качестве наказания за вождение в пьяном виде.

Транспорт Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Политика Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.

Транспорт Три станции фиолетовой ветки московского метро закроют 25 мая В субботу, 25 мая, в связи с подготовительными работами к запуску новой Некрасовской линии Московского метрополитена в течение всего дня для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресененской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".

Религия Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу в современном искусстве, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.

Кино Джордж Мартин прокомментировал завершение сериала «Игра престолов» Американский писатель-фантаст Джордж Мартин, автор саги «Песнь льда и пламени», прокомментировал завершение телесериала «Игра престолов».

Экономика ВЭБ раскрыл доходность накоплений «молчунов» с начала года ЦБ квартальную доходность по НПФ еще не раскрывал. В 2018 г. под их управлением находились пенсионные накопления 37 млн граждан.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.

Происшествия Задержан вице-губернатор Ростовской области Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.

Происшествия Суд продлил арест фигурантам дела Абызова Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.