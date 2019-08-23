Финансы
Биржевой курс рубля укрепляется к доллару и евроЭкономика сегодня 03:21
Доллар подешевел на 4 копейки, до 65,56 рубля, в начале торгов Московской биржи утром 23 августа. Курс евро расчетами «завтра» на 10:06 снизился на 10 копеек – до 72,58 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,45 % – до 60,19 доллара за баррель.
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Экономика
Китай ударил по США ответными пошлинами
Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
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В Москва-Сити открылся первый шоурум автомобилей Aurus
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Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
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В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
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Обновлено в 09:48
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Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне
Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.
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США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов Patriot
США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Советский и российский режиссер Никита Михалков появился на публике со сломанной ногой. Об этом пишет издание Super.ru.
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Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
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Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
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Обновлено вчера в 22:55
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Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Экономика
Hasbro купит владельца мультфильма «Свинка Пеппа» за $4 млрд
Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается на сайте Hasbro.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Android Q получила официальное название
Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
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Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Политика
Аваков предложил продавать наркотики в Россию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов
Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Обновлено в 07:30
Фигурное катание
Туктамышева дважды упала в короткой программе на тренировке
Двукратная чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не очень удачно исполнила короткую программу на открытой тренировке в четверг, упав дважды, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 08:52
Авто
В Сети вспомнили невероятный венгерский родстер на базе ВАЗ-2101
Невероятный родстер Arsenal Roadster в стиле 1920—1930-х годов, базой для которого стала LADA 1200 (экспортный вариант ВАЗ-2101), был разработан в 1980 году конструктором Фредериком Банком Солствадкертом и выпускался в Венгрии.
Обновлено в 04:00
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53