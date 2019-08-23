Финансы

Курс рубля вырос к доллару и евроNews.ru 04:34

Расчётами «на завтра» курс американской валюты снижается на четыре копейки. На 10:06 мск он составил 65,56 рубля. Евро снизился на 10 копеек до 72,58 рубля.
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Доллар превысил 65,6 рубля

Взгляд.ру03:14

Курс рубля вырос к доллару и евро

News.ru04:34

Доллар растет в начале торгов на «Московской бирже», евро снижается

Финмаркет03:20

Рубль слегка снизился к доллару и укрепился к евро

Интерфакс03:19

Рубль растёт к евро

RT на русском03:04

Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

Вести.Финанс03:20

Рубль в ходе торгов проседает к доллару, но выигрывает у евро

Росбалт04:14
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Политика

ФСБ остановила деятельность спонсировавшей ИГ экстремистской ячейки

Обновлено в 07:06
Происшествия

Из-за массовой драки с цыганами в кемеровское село приехал ОМОН

Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган и местных жителей.
Обновлено вчера в 03:29
Общество

«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть

Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В Совфеде назвали США «инициатором уничтожения» ДРСМД

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Ранее ряд СМИ сообщил, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга.
Обновлено в 06:56
Кино

С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 02:36
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Экономика

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Политика

В США назвали условия возвращения России в G8

Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".
Обновлено в 00:26
Кино

Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году

Экранизация романа «Метро 2033» писателя Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году.
Обновлено в 05:50
Политика

Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задач

Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Таможенники поймали россиян с сыром в колесе на границе с Финляндией

На границе России с Финляндией таможенники нашли у въезжающих в страну граждан «санкционку»: сыр, спрятанный в колесо.
Обновлено в 05:22
Политика

Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМД

В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ.
Обновлено в 06:57
Футбол

Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клуб

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь

Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

В Москве умер титулованный бодибилдер

Обновлено в 05:25
Происшествия

СК проведет проверку после гибели младенца в Астраханской области

Следователи проводят проверку гибели 9-месячного ребенка в Камызякском районе Астраханской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК по региону.
Обновлено в 07:01
Общество

Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками

Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Футбол

«Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодежных команд

«Зенит» нанес поражение «Уфе» в матче 7-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:06
Общество

В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры

Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Музыка

Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними

Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку

Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Экономика

Балтийский завод построит еще два ледокола

Верфь заключила контракт с «Росатомом» «Росатом» и входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтийской завод подписали контракт на строительство еще двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт.
Обновлено в 06:12
Футбол

Трансфер игрока помог «Роме» найти без вести пропавшую девочку

В летнее межсезонье «Рома» решила прикреплять к трансферным новостям клуба объявления о без вести пропавших детях.
Обновлено в 06:38
Футбол

У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак

Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Транспорт

Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года

Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
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