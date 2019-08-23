Финансы
Курс рубля вырос к доллару и евроNews.ru 04:34
Расчётами «на завтра» курс американской валюты снижается на четыре копейки. На 10:06 мск он составил 65,56 рубля. Евро снизился на 10 копеек до 72,58 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Происшествия
Из-за массовой драки с цыганами в кемеровское село приехал ОМОН
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган и местных жителей.
Обновлено вчера в 03:29
Общество
«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть
Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Совфеде назвали США «инициатором уничтожения» ДРСМД
Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Ранее ряд СМИ сообщил, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга.
Обновлено в 06:56
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Экономика
Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов
В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 07:18
Политика
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Политика
В США назвали условия возвращения России в G8
Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".
Обновлено в 00:26
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Экранизация романа «Метро 2033» писателя Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году.
Обновлено в 05:50
Политика
Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задач
Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Таможенники поймали россиян с сыром в колесе на границе с Финляндией
На границе России с Финляндией таможенники нашли у въезжающих в страну граждан «санкционку»: сыр, спрятанный в колесо.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМД
В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ.
Обновлено в 06:57
Футбол
Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клуб
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Москве умер титулованный бодибилдер
Обновлено в 05:25
Происшествия
СК проведет проверку после гибели младенца в Астраханской области
Следователи проводят проверку гибели 9-месячного ребенка в Камызякском районе Астраханской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК по региону.
Обновлено в 07:01
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Футбол
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодежных команд
«Зенит» нанес поражение «Уфе» в матче 7-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:06
Общество
В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры
Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Экономика
Балтийский завод построит еще два ледокола
Верфь заключила контракт с «Росатомом» «Росатом» и входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтийской завод подписали контракт на строительство еще двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт.
Обновлено в 06:12
Футбол
Трансфер игрока помог «Роме» найти без вести пропавшую девочку
В летнее межсезонье «Рома» решила прикреплять к трансферным новостям клуба объявления о без вести пропавших детях.
Обновлено в 06:38
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Транспорт
Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года
Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:20