Финансы

News.ruNews.ruКурс рубля упал по отношению к иностранным валютам

Банк России установил официальный курс рубля на среду. Евро теперь оценивается в 73,6091 рубля, что на 21,36 копейки больше, чем днём ранее. Доллар подорожал на 28,73 копейки и стоит 66,2608 рубля, сообщается на сайте регулятора.
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Курс валют на завтра: Центробанк объявил о падении рубля

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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После завершения досъемок сериал перейдет на этап пост-продакшена и Netflix надеется, что работу над шоу удастся завершить достаточно быстро: сервис хочет выпустить первый сезон «Ведьмака» в конце октября или в самом начале ноября 2019 года.
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