Финансы
News.ruКурс рубля упал по отношению к иностранным валютам
Банк России установил официальный курс рубля на среду. Евро теперь оценивается в 73,6091 рубля, что на 21,36 копейки больше, чем днём ранее. Доллар подорожал на 28,73 копейки и стоит 66,2608 рубля, сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
В Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.
Lenta.ru 09:44
Политика
Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Известно, что Бондарчук написал заявление в полицию, а Миронов - не стал, так как уехал со съемочной площадки.
Газета.Ru 07:55
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 09:28
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
РИА Новости 07:23
Политика
Выступление депутата Рады прервали из-за русского языка
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прервал выступление депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина после того, как тот перешел на русский язык.
Rambler News Service 09:17
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
REGNUM 04:54
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца
Собеседник вчера в 09:03
Происшествия
Яшин получил пятый административный арест подряд
Интерфакс 09:55
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие
Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС-2019
Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Sputnik Литва вчера в 09:35
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix должен выйти 1 ноября
После завершения досъемок сериал перейдет на этап пост-продакшена и Netflix надеется, что работу над шоу удастся завершить достаточно быстро: сервис хочет выпустить первый сезон «Ведьмака» в конце октября или в самом начале ноября 2019 года.
Gmbox.ru 10:12
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд
На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
REGNUM 10:07
Экономика
Консолидированная выручка ГК «Россети» выросла до 500 млрд рублей
«Россети» в первом полугодии 2019 года заработали более 500 миллиардов рублей.
ТагилСити.ру 11:21