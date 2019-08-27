Финансы

News.ruNews.ruКурс рубля упал по отношению к иностранным валютам

Банк России установил официальный курс рубля на среду. Евро теперь оценивается в 73,6091 рубля, что на 21,36 копейки больше, чем днём ранее. Доллар подорожал на 28,73 копейки и стоит 66,2608 рубля, сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
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