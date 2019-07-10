Финансы
Курс рубля укрепился на фоне заявления главы ФРС СШАКомсомольская правда вчера в 17:52
После заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС), которая в США выполняет функции Центробанка, укрепился курс рубля. Так, по состоянию на 18:49 (мск) среды, 10 июля, курс доллара к российской валюте на Московской бирже снизился на 1,17% - до 63,17 рубля, а за один евро давали 71,133 рубля.
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