Падение российской валюты ускорилось вчера вечером, когда президент США Дональд Трамп написал в Твиттере о введении новых торговых пошлин на китайские товары.

Курс рубля стремительно снижается второй день подряд

Политика Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.

Космос Фотограф смог заснять удар молнии в вулкан в Гватемале Фотограф Серхио Монтафар смог заснять удар молнии в вершину вулкана Агуа в Гватемале.

Политика В США назвали условия для снятия санкций по делу Скрипалей Госдепартамент США назвал условия, при которых Вашингтон отменит антироссийские санкции по делу Скрипалей.

Космос NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету Ученые считают, что GJ 357 d может быть не только пригодной для жизни, но и уже иметь некоторые ее элементы на своей поверхности или в океанах.

Происшествия Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.

Космос Робот «Федор» готовится к отправке на МКС Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-14» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с роботом на борту обсудили на заседании Совета главных конструкторов по российскому сегменту Международной космической станции (МКС), 3 августа сообщает сайт Роскосмоса.

Армия и оружие ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.

Недвижимость России предсказали ипотечный бум Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.

Общество Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Политика Власти Ирана отказали во встрече Зарифа с Трампом Иран отклонил предложение по встрече главы МИДа Джавада Зарифа с президентом США Дональдом Трампом.

Происшествия На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар «Силами авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края», — говорится в сообщении на сайте Авиалесоохраны.

Армия и оружие Израиль добивался исключения Турции из проекта F-35 Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что Израиль проводил тайные переговоры с США, пытаясь добиться исключения Турции из проекта истребителя 5 поколения F-35.

Здоровье Бывшая жительница «Эр-Рукбана» рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в лагере Бывшая жительница «Эр-Рукбана» Амина Сахим рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в сирийском лагере беженцев.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Футбол Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.

Политика Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.

Футбол «Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома «Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.

Шоу-бизнес Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.

Политика Путин повысил предельный возраст службы для полицейских Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 1,03% и достиг уровня в 65,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:09 мск.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Политика Команда Зеленского написала заявления об увольнении У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.

Политика Глава АРБ: Новый пакет санкций США не окажет значительного влияния на банки РФ Новый пакет санкций США не приведет к ощутимому ущербу для российских банков, хотя в целом какое-то влияние может быть, считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.