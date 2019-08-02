Финансы
Курс рубля стремительно снижается второй день подрядЭхо Москвы вчера в 11:20
Падение российской валюты ускорилось вчера вечером, когда президент США Дональд Трамп написал в Твиттере о введении новых торговых пошлин на китайские товары.
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Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:41
Космос
Фотограф смог заснять удар молнии в вулкан в Гватемале
Фотограф Серхио Монтафар смог заснять удар молнии в вершину вулкана Агуа в Гватемале.
Обновлено в 04:51
Политика
В США назвали условия для снятия санкций по делу Скрипалей
Госдепартамент США назвал условия, при которых Вашингтон отменит антироссийские санкции по делу Скрипалей.
Обновлено в 02:17
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Ученые считают, что GJ 357 d может быть не только пригодной для жизни, но и уже иметь некоторые ее элементы на своей поверхности или в океанах.
Обновлено 01 августа в 10:31
Происшествия
Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы
Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Космос
Робот «Федор» готовится к отправке на МКС
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-14» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с роботом на борту обсудили на заседании Совета главных конструкторов по российскому сегменту Международной космической станции (МКС), 3 августа сообщает сайт Роскосмоса.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
Обновлено в 06:14
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Власти Ирана отказали во встрече Зарифа с Трампом
Иран отклонил предложение по встрече главы МИДа Джавада Зарифа с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 05:54
Происшествия
На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар
«Силами авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края», — говорится в сообщении на сайте Авиалесоохраны.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Израиль добивался исключения Турции из проекта F-35
Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что Израиль проводил тайные переговоры с США, пытаясь добиться исключения Турции из проекта истребителя 5 поколения F-35.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Бывшая жительница «Эр-Рукбана» рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в лагере
Бывшая жительница «Эр-Рукбана» Амина Сахим рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в сирийском лагере беженцев.
Обновлено в 06:06
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома
«Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.
Обновлено в 04:27
Хоккей
Тай Ратти забросил первую шайбу за «Локомотив»
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Игры
Визуальная новелла Eliza от разработчика Opus Magnum выйдет 12 августа
Вышел тизер-трейлер визуальной новеллы Eliza, раскрывший дату релиза игры.
Обновлено в 05:19
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 1,03% и достиг уровня в 65,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:09 мск.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Команда Зеленского написала заявления об увольнении
У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Глава АРБ: Новый пакет санкций США не окажет значительного влияния на банки РФ
Новый пакет санкций США не приведет к ощутимому ущербу для российских банков, хотя в целом какое-то влияние может быть, считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Обновлено в 04:49
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено вчера в 01:54