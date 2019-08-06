Финансы

Курс рубля снизился к доллару и евроКрасная весна вчера в 05:49

По итогам первой минуты торгов рубль подешевел к доллару США, евро и бивалютной корзине доллар-евро по отношению к уровню предыдущего закрытия торгов. Доллар США на бирже достиг уровня 65,36 руб.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
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