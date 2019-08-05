Финансы

Курс рубля снизился к доллару и евроКрасная весна 05:49

Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи. По итогам первой минуты торгов рубль подешевел к доллару США, евро и бивалютной корзине доллар-евро по отношению к уровню предыдущего закрытия торгов.
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Рубль подешевел к доллару и евро

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