По итогам первой минуты торгов рубль подешевел к доллару США, евро и бивалютной корзине доллар-евро по отношению к уровню предыдущего закрытия торгов. Доллар США на бирже достиг уровня 65,36 руб.

Курс рубля снизился к доллару и евро

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