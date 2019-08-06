Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евроКрасная весна вчера в 05:49
По итогам первой минуты торгов рубль подешевел к доллару США, евро и бивалютной корзине доллар-евро по отношению к уровню предыдущего закрытия торгов. Доллар США на бирже достиг уровня 65,36 руб.
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Футбол
«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко
Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии
Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.
Обновлено в 18:25
Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
Обновлено в 09:37
Политика
В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов
Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
Обновлено в 13:47
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено в 22:57
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено в 15:10
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено в 09:55
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено в 20:42
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Авто
Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»
Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Общество
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Отмечается, что таким образом мужчина хотел финансово поддержать человека, с которым познакомился. Он купил картину Иисуса за €500.
Обновлено в 20:15
Политика
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
"Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено в 21:21
Происшествия
Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:34
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
Обновлено в 19:54
Экономика
Выше спрос: региональным авиалиниям потребуется около 800 самолетов
Российским авиакомпаниям в ближайшие два десятилетия понадобится около 800 самолетов для региональных линий.
Обновлено в 17:02
Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Игры
Альфа-тестирование Wasteland 3 начнётся 21 августа
Обновлено в 10:08
Общество
Госслужащие попросили увеличить им размер суточных в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений попросил повысить чиновникам размер суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 08:55
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено в 14:43
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31