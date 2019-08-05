Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 05 августа в 03:16
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро поднялся на 22 копейки, составив 72,7 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 60,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
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Задержан вероятный убийца Михаила Круга
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Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
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Генпрокурор Украины сообщил о статусе Порошенко в уголовных делах
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, в каком статусе находится бывший президент страны Петр Порошенко по факту уголовных дел.
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Три маршрутки столкнулись в Томске, два человека доставлены в больницу
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