Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи. По итогам первой минуты торгов рубль подешевел к доллару США, евро и бивалютной корзине доллар-евро по отношению к уровню предыдущего закрытия торгов.

Курс рубля снизился к доллару и евро

Гаджеты Samsung Electronics выпускает первый твердотельный накопитель, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями Компания Samsung Electronics объявила о начале серийного выпуска твердотельного накопителя объемом 250 ГБ, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями (производитель использует обозначение 1xx).

Армия и оружие Склад с боеприпасами под Ачинском разминируют сапёры из Москвы В Красноярский край для разминирования склада с боеприпасами в деревне Каменка Ачинского района прибудут 70 специалистов международного противоминного центра Вооружённых сил РФ из Москвы.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Армия и оружие Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой» Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Космос В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Политика В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, отделившись от него стеной.

Происшествия Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору красного вина По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.

Общество Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Футбол Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.

Армия и оружие Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.

Недвижимость Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.

Экономика У «дочки» МТС в Иннополисе с оборотом в 2,5 миллиарда сменился рулевой Бывший руководитель "дочки" "Иннополиса" вошел в правление ПАО "МТС" В компании "Ситроникс Телеком Солюшнс" с оборотом в 2017 году в 2,4 млрд рублей 30 июля поменялся руководитель.

Здоровье Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.