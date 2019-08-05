Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евроКрасная весна вчера в 05:49
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи. По итогам первой минуты торгов рубль подешевел к доллару США, евро и бивалютной корзине доллар-евро по отношению к уровню предыдущего закрытия торгов.
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Гаджеты
Samsung Electronics выпускает первый твердотельный накопитель, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями
Компания Samsung Electronics объявила о начале серийного выпуска твердотельного накопителя объемом 250 ГБ, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями (производитель использует обозначение 1xx).
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Склад с боеприпасами под Ачинском разминируют сапёры из Москвы
В Красноярский край для разминирования склада с боеприпасами в деревне Каменка Ачинского района прибудут 70 специалистов международного противоминного центра Вооружённых сил РФ из Москвы.
Обновлено в 02:01
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Почти 20 человек пострадали при аварийной посадке самолёта в Валенсии
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, отделившись от него стеной.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей
Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Обновлено в 02:35
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Старение остановит 8 кружек чая в день
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 03:17
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Футбол
Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Польше задержали 20 граждан РФ из-за драки с фанатами
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:04
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
У «дочки» МТС в Иннополисе с оборотом в 2,5 миллиарда сменился рулевой
Бывший руководитель "дочки" "Иннополиса" вошел в правление ПАО "МТС" В компании "Ситроникс Телеком Солюшнс" с оборотом в 2017 году в 2,4 млрд рублей 30 июля поменялся руководитель.
Обновлено вчера в 00:00
Здоровье
Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов
Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.
Обновлено в 02:00
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР
Обновлено вчера в 19:28