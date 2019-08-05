Финансы

Курс рубля снизился к доллару и евроКрасная весна вчера в 05:49

Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи. По итогам первой минуты торгов рубль подешевел к доллару США, евро и бивалютной корзине доллар-евро по отношению к уровню предыдущего закрытия торгов.
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Евро и доллар теряют позиции на открытии торгов Мосбиржи

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Samsung Electronics выпускает первый твердотельный накопитель, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями

Компания Samsung Electronics объявила о начале серийного выпуска твердотельного накопителя объемом 250 ГБ, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями (производитель использует обозначение 1xx).
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Армия и оружие

Склад с боеприпасами под Ачинском разминируют сапёры из Москвы

В Красноярский край для разминирования склада с боеприпасами в деревне Каменка Ачинского района прибудут 70 специалистов международного противоминного центра Вооружённых сил РФ из Москвы.
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Политика

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Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
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Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море

В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Почти 20 человек пострадали при аварийной посадке самолёта в Валенсии

Обновлено вчера в 17:13
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Этим летом екатеринбуржцы массово летают на отечественные курорты

Обновлено в 02:48
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, отделившись от него стеной.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей

Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Обновлено в 02:35
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красного вина

По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
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Старение остановит 8 кружек чая в день

Обновлено вчера в 05:01
Общество

Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках

Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 03:17
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Футбол

Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Польше задержали 20 граждан РФ из-за драки с фанатами

Обновлено вчера в 11:20
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Мать Малкома рассказала о «расизме» со стороны фанатов «Зенита»

Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:04
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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
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Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

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Экономика

У «дочки» МТС в Иннополисе с оборотом в 2,5 миллиарда сменился рулевой

Бывший руководитель "дочки" "Иннополиса" вошел в правление ПАО "МТС" В компании "Ситроникс Телеком Солюшнс" с оборотом в 2017 году в 2,4 млрд рублей 30 июля поменялся руководитель.
Обновлено вчера в 00:00
Здоровье

Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов

Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.
Обновлено в 02:00
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера

Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
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Армия и оружие

Южная Корея сообщила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР

Обновлено вчера в 19:28
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