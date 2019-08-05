Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:11

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро

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Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,32 рубля

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
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Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.
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Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
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Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК

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Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
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Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту

Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.
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Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Условия сделки не разглашаются.
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Происшествия

Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе

Пограничники Ирана задержали в Персидском заливе шедший под иностранным флагом танкер с контрабандным топливом.
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Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле

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Похороны певца Вилли Токарева пройдут в среду, 7 августа, кладбище и место проведения гражданской панихиды пока не определены.
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В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета

Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
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«Алания» разгромила «Волгарь» в Кубке России

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В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки

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В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

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