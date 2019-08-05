Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:11
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Политика
Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил дату проведения досрочных парламентских выборов, передает "БелТА".
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Обновлено в 07:53
Космос
Флот пришельцев, замеченный на снимках NASA, движется к Земле
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.
Обновлено в 10:45
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток
Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, не зарегистрированного кандидатом на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Наука
Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Авто
Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту
Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
«Марсель» усилился форвардом сборной Аргентины
Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Условия сделки не разглашаются.
Обновлено в 11:08
Происшествия
На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына
33-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего мужа и пятилетнего ребенка.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе
Пограничники Ирана задержали в Персидском заливе шедший под иностранным флагом танкер с контрабандным топливом.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита
Обновлено в 11:16
Музыка
Похороны Вилли Токарева пройдут 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева пройдут в среду, 7 августа, кладбище и место проведения гражданской панихиды пока не определены.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Обновлено в 11:53
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Футбол
«Алания» разгромила «Волгарь» в Кубке России
Владикавказская «Алания» в матче 1/64 финала Кубка России разгромила астраханский «Волгарь» и вышла в следующую стадию турнира.
Обновлено в 11:12
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Общество
Госдума: 15 миллионов россиян в будущем могут остаться без работы
По мнению члена комитета российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Олега Шеина, скоро низкоквалифицированная работа уйдет в прошлое.
Обновлено вчера в 18:05