На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Армия и оружие Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил дату проведения досрочных парламентских выборов, передает "БелТА".

Происшествия Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Происшествия Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, не зарегистрированного кандидатом на выборах в Мосгордуму.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Армия и оружие Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.

Авто Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.

Футбол «Марсель» усилился форвардом сборной Аргентины Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Условия сделки не разглашаются.

Происшествия Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе Пограничники Ирана задержали в Персидском заливе шедший под иностранным флагом танкер с контрабандным топливом.

Музыка Похороны Вилли Токарева пройдут 7 августа Похороны певца Вилли Токарева пройдут в среду, 7 августа, кладбище и место проведения гражданской панихиды пока не определены.

Общество В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.

Футбол «Алания» разгромила «Волгарь» в Кубке России Владикавказская «Алания» в матче 1/64 финала Кубка России разгромила астраханский «Волгарь» и вышла в следующую стадию турнира.

Политика В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Происшествия В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.