Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евроКрасная весна вчера в 05:49
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи. По итогам первой минуты торгов рубль подешевел к доллару США, евро и бивалютной корзине доллар-евро по отношению к уровню предыдущего закрытия торгов.
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Гаджеты
Huawei Mate 30 предстал на качественных изображениях
Slashleaks опубликовал качественные изображения смартфона Huawei Mate 30.
Обновлено в 16:05
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено в 20:57
Общество
Социологи выявили переставших брать в долг россиян
Доля россиян с кредитами за два года сократилась на 6 процентных пунктов: в 2017 году она составляла 57%.
Обновлено в 17:04
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам»
Российская рок-группа «Мумий Тролль» записала саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
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Обновлено в 03:35
Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Культура
Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации
Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.
Обновлено в 08:54
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Наука
Ученые создали самое тонкое в мире золото
Ученые создали новую форму золота толщиной всего в два атома, что является самым тонким листом из когда-либо изготовленных.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года
Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
На Украине заявили о гибели четырех военных в Донбассе
Украинское Минобороны сообщило о гибели четырех военнослужащих в результате обстрелов в Донбассе.
Обновлено в 06:49
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29
Кино
Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Американский режиссер Квентин Тарантино побывал вместе с министром культуры России Владимиром Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».
Обновлено в 18:26
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Политика
США ограничили въезд в страну побывавшим в КНДР иностранцам
США ввели ограничения на въезд в страну иностранцам, посещавшим КНДР после марта 2011 года.
Обновлено вчера в 22:31
Хоккей
Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Обновлено в 08:02
Политика
В торговом центре «Абсолют» вводили покупателей в заблуждение
Сотрудники Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели плановый осмотр продукции в ТЦ "Абсолют" на Лермонтова в Иркутске.
Обновлено в 12:10
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи
В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание для тех водителей, которые не предоставили на дороге преимущество машине скорой помощи.
Обновлено в 05:02
Интернет
Twitter сообщила о случайном использовании личных данных без разрешения
Компания Twitter сообщила, что могла использовать личные данные пользователей для персонифицированной рекламы без их разрешения в связи с проблемами в настройках социальной сети.
Обновлено в 21:36