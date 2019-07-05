Финансы

Курс доллара составил 63,48 рубляТАСС 03:07

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля. Курс евро опустился на 4 копейки и составил 71,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Центробанк повысил курсы доллара и евро на выходные

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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,66 рубля

РИА Новости05:50
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Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург

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Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
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Обновлено в 07:40
Театры

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Обновлено в 10:25
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Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии

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«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

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Происшествия

У Красной площади столкнулись два туристических автобуса

На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
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Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Восточный

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Финансы

ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23%

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Общество

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СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
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Авто

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В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
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