Финансы
Курс рубля снижается в начале торговБанки.ру вчера в 03:27
На 10:10 мск курс доллара уже повысился на 11 копеек и составил 63,59 рубля, а евро подорожал до 71,67 рубля (плюс 5 копеек).
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Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что правоохранительным органам удалось найти водителя такси, который подозревается в том, что опоил, а затем ограбил пассажира.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова приняла участие в челлендже с бутылкой
Знаменитая балерина сообщила, что приняла участие в популярном челлендже с бутылкой, которую открывают взмахом ноги.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей
"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены
Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Папа римский озаботился конфликтом на Украине
Папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
МИД России проверяет информацию о задержании россиян в Ливии
МИД РФ проверяет информацию о задержании россиян в Ливии, официального уведомления не поступало.
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Здоровье
В России от гриппа привьют работников зоопарков и птицеферм
В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, предлагается губернаторам российских регионов обеспечить иммунизацию населения к сезону гриппа и ОРВИ в 2019/2020 годах.
Обновлено вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
Обновлено вчера в 19:26
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Разработчик катамарана прокомментировал аварию под Джубгой
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
В Омске злая собака напала на коллектора, пришедшего к должникам
Обновлено вчера в 05:31
Экономика
Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%
Заработная плата и другие выплаты повысятся в Туркменистане на 10% с 1 января 2020 года, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Обновлено вчера в 23:54
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа
В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25