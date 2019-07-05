Финансы
Курс рубля снижается в начале торговБанки.ру вчера в 03:27
На 10:10 мск курс доллара уже повысился на 11 копеек и составил 63,59 рубля, а евро подорожал до 71,67 рубля (плюс 5 копеек).
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Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Политика
Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Рогозин рассказал, как ракету «Воевода» можно применять на «гражданке»
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Агент Нойера не исключил уход голкипера из «Баварии»
Агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера оценил перспективы дальнейшего пребывания голкипера в клубе.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Авто
Renault Megane RS Trophy-R стал самым быстрым автомобилем Нюрбургринга
Ранее титул самого быстрого автомобиля "Северной петли" принадлежал Honda Civic Type R, проехавшего 20,6-километровую трассу за 7 минут 43,8 секунды.
Обновлено в 07:13
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Обновлено в 06:32
Игры
В Half-Life Decay обнаружили забавную «пасхалку»
Обновлено в 07:33
Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
The Insider и Bellingcat: координатор отравления Скрипалей пять раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру ВАДА
Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.
Обновлено в 08:24
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео
Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".
Обновлено в 08:15
Футбол
«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Зеленский назначил главу Львовской области
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Львовской области. Данный указ выложен на сайте главы государства.
Обновлено в 06:26
Экономика
ЦБ рассказал о новом виде мошенничества через банкоматы
Банк России сообщил о новом виде мошенничества при переводе денег через банкомат.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
МЧС предупредило о грозе в Подмосковье
Обновлено в 08:20
Финансы
Хорватия намерена вступить в еврозону
Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.
Обновлено вчера в 18:11
Авто
В свет вышел последний Mahindra Thar 700
На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма
Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Политика
Папа римский озаботился конфликтом на Украине
Папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года.
Обновлено вчера в 11:32