Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:18
Отмечается, что курс доллара расчетами "завтра" достиг отметки в 66,98 рубля, поднявшись на 9 копеек. Евро поднялся на 8 копеек до 74,17 рублей.
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