Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:18
Отмечается, что курс доллара расчетами "завтра" достиг отметки в 66,98 рубля, поднявшись на 9 копеек. Евро поднялся на 8 копеек до 74,17 рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Происшествия
Известного блогера нашли мертвым в луже крови в Уфе
Известный российский digital-блогер обнаружен мертвым в Уфе.
Обновлено в 11:31
Политика
Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина журналиста
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара отказалась от приветственного каравая, предложенного ей и ее супругу в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
В оренбургском кафе ликвидировано открытое горение
Открытое горение в кафе и офисном здании на улице Восточной в Оренбурге ликвидировано.
Обновлено в 11:53
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование телефонов в школах
В документе, ссылаясь на международный опыт, говорится, что длительное время использование телефонов, в том числе, в школе, могут привести к нарушениям психики, а также ослаблению памяти и внимания.
Обновлено вчера в 01:45
Политика
Профсоюз «Учитель» отказался работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму
Профсоюз «Учитель» призвал российских педагогов отказаться от работы в избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 09:58
Футбол
Определён лучший игрок матча «Оренбург» – «Сочи»
Полузащитник ФК «Оренбург» Даниэль Мишкич стал лучшим игроком матча 6-го тура РПЛ против «Сочи».
Обновлено 17 августа в 08:07
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Транспорт
Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной
Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Космос
Астронавты запечатлели на видео НЛО
Стало известно, что американские астронавты смогли запечатлеть огромное НЛО, пролетающее над Землей. Уникальные кадры уже изучили уфологи.
Обновлено в 02:52
Технологии
Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу
«Стоимость сервиса символична и позволит компании с любым уровнем доходов помочь себе в подборе кандидатов с хорошим профессиональным бэкграундом и положительным социальным и гражданским статусом», — сказал управляющий директор, дивизион «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.
Обновлено в 09:38
Футбол
Гус Тил, его возлюбленная и вечерняя Москва. Фото после победы в дерби
Полузащитник «Спартака» Гус Тил поделился новой фотографией в своем Instagram после победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:54
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Культура
Директор «Ленкома» подтвердил госпитализацию Марка Захарова
В свою очередь директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил ТАСС, что «ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить клинический анализ, который будет сделан».
Обновлено в 01:40
Хоккей
КХЛ. «Ак Барс» легко переиграл минское «Динамо» на турнире в Риге
В Риге стартовал предсезонный турнир Кубок Латвийской железной дороги. В первом матче сошлись «Ак Барс» и «Динамо» из Минска.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено в 10:03
Здоровье
Фармацевты прокомментировали запреты на лекарственном рынке РФ
Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев пожаловался на запретительную политику рынка лекарств в России.
Обновлено в 08:55
Политика
Советник Зеленского предложил «убить и расчленить» госкомпании
Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко назвал госкомпании «монстрами», и добавил, что их нужно «убивать и расчленять», сообщает «Радио НВ».
Обновлено в 12:10
Происшествия
Суд в четвертый раз подряд арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 06:28
Футбол
Глава проекта VAR в России оценил использование системы на матчах РПЛ
Руководитель проекта по запуску VAR в России Леонид Калошин дал отличную оценку работе системы на матчах РПЛ.
Обновлено в 12:25
Религия
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено вчера в 03:31