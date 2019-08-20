Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:18
Отмечается, что курс доллара расчетами "завтра" достиг отметки в 66,98 рубля, поднявшись на 9 копеек. Евро поднялся на 8 копеек до 74,17 рублей.
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Технологии
Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга
Использование смартфонов для отвлечения от умственных задач приводит к тому, что мозг еще больше утомляется.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва-Париж сел в Люксембурге
Экипаж самолета Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший во вторник, 20 августа, из московского аэропорта Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.
Обновлено в 06:10
Космос
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Футбол
У Ефремова диагностирован разрыв крестообразной связки колена
Как сообщила пресс-служба армейцев, медицинское обследование выявило у 24-летнего футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
Обновлено в 06:33
Гаджеты
Игровой монитор Alienware 55 OLED Gaming Monitor оценен в $4000
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну
Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил продвижение правительственных сил к стратегическому городу Хан-Шейхуну, занятому боевиками.
Обновлено в 05:35
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Киану Ривз пригласил поклонницу на съемки фильма
Киану Ривз вместе со своей командой решил исполнить мечту девочки и пригласил ее на съемки третьей части франшизы "Билл и Тед", которые стартовали в начале 2019 года.
Обновлено в 06:41
Экономика
Самый дешевый бензин в России оказался в Челябинской области
Вышло, что в Челябинской области самый дешевый бензин, но по доступности регион уступает Ямало-Ненецкому округу и двум столицам России.
Обновлено 18 августа в 23:09
Политика
Путин и Макрон завершили переговоры во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона завершились, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Волны тепла в Москве не будет, заявил Вильфанд
Сейчас будет три дня очень жаркой погоды, но это все-таки не волна тепла, потому что продолжительность меньше", - уточнил Вильфанд.
Обновлено в 05:30
Футбол
Жардим призвал руководство «Монако» купить ему четырех игроков
По информации источника, португальский специалист попросил руководство клуба подписать минимум четырех новых игроков.
Обновлено в 04:39
Здоровье
В детской поликлинике в Солнечном здоровых отделят от больных
В детской поликлинике №1 в микрорайоне Солнечный проведут перестройку и разделят пространство на два крыла: для здоровых и больных детей.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Число погибших в аварии под Тулой выросло до четырех
По последней информации, число погибших от возгорания автомобилей увеличилось до четырех человек.
Обновлено в 05:51
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике.
Обновлено в 02:58
Общество
«Дача Сердюкова» осталась застройщику
15-ый апелляционный арбитражный суд согласился с коллегами из Краснодарского арбитража касательно решения по так называемой даче Сердюкова на берегу моря – недалеко от Анапы, и отказал в истребовании участка из владения ООО «Ситиинжиниринг».
Обновлено в 06:22
Происшествия
Суд в четвертый раз подряд арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 06:28
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Экономика
Назван комфортный доход для выплаты ипотеки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале июля говорила, что при снижении инфляции до 4 процентов ставки по ипотечным кредитам могут дойти до 7-8 процентов.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57