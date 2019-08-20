Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс вчера в 03:21
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Политикам Украины не понравился пост Макрона на русском языке
Стало известно, что украинских политиков обидел пост Эммануэля Макрона в социальной сети на русском языке.
Обновлено в 21:17
Здоровье
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено в 19:21
Шоу-бизнес
Молодая жена Николаева увезла дочку к маме
Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург.
Обновлено в 11:50
Кино
Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»
Обновлено в 07:41
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа
Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным
20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено в 16:50
Политика
Трамп попросил Apple покинуть Китай
Американский лидер Дональд Трамп призвал корпорацию Apple покинуть Китай.
Обновлено в 19:59
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено в 13:57
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Обновлено в 19:58
Происшествия
Ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве
В момент происшествия нетрезвая мать ребенка находилась дома вместе с пьяными товарищами Москва, 19 августа.
Обновлено в 16:51
Технологии
Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу
«Стоимость сервиса символична и позволит компании с любым уровнем доходов помочь себе в подборе кандидатов с хорошим профессиональным бэкграундом и положительным социальным и гражданским статусом», — сказал управляющий директор, дивизион «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.
Обновлено в 09:38
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Космос
США готовятся применять в космосе ядерные системы
США смогут применять в космосе ядерные системы, которые расширят возможности при исследованиях космического пространства, а также оперативные возможности, указано в документе.
Обновлено в 19:49
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено вчера в 05:47
Технологии
Абоненты МТС массово пожаловались на сбой
Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа.
Обновлено в 16:45
Политика
Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США, добавив, что этот диалог длится уже несколько месяцев.
Обновлено в 19:27
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56