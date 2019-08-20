Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс вчера в 03:21

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
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