Курс рубля растёт к доллару и евроNews.ru 04:44

Рубль корректируется вверх к доллару и евро после серьёзного снижения накануне. Рост происходит на фоне дорожающей нефти. По данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:14 мск снижался до 64,63 рубля, потеряв 22 копейки.

Курс рубля растёт к доллару и евро

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