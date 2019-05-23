Рубль растет к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня 22 мая в 03:25

На открытии торгов 22 мая рубль демонстрирует рост к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи. Американская валюта подешевела на 2 копейки.

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

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