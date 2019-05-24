Рубль прибавил к доллару и евроГазета.Ru 24 мая в 03:36

По данным 10.00 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 20 коп. до 64,65 руб. Курс евро снизился на 11 коп. и достиг показателя 72,41 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".

Рубль прибавил к доллару и евро

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