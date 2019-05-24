Финансы

Рубль прибавил к доллару и евроГазета.Ru 24 мая в 03:36

По данным 10.00 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 20 коп. до 64,65 руб. Курс евро снизился на 11 коп. и достиг показателя 72,41 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль поднялся к доллару и евро

Газета.Ru03:13

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру24 мая в 03:25

Курс доллара снизился до 64,52 рубля

ТАСС24 мая в 12:19

Рынок акций РФ мало изменится, рубль снизится на следующей неделе, считают аналитики

ПРАЙМ24 мая в 13:40

Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евро

Росбалт24 мая в 03:57

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 32 копейки и к евро — на 29

Банки.ру24 мая в 12:39

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском24 мая в 03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Политика

Советник Зеленского Разумков стал главой партии «Слуга народа»

Советник президента Украины Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 05:52
Политика

В Кремле не подтвердили отставку Суркова

В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной

Несколько экоактивистов, дежурящих на станции Шиес Ленского района Архангельской области, пострадали в ходе утренних столкновений с ЧОП «Гарант Безопасности» в понедельник.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой перестал скрывать свою девушку

17-летний Архип завел роман с моделью. 17-летний Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, похоже, завел первый серьезный роман.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей

Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

Обновлено в 04:27
Кино

Стали известны имена победителей Каннского кинофестиваля

Названы итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Обладателем «Золотой пальмовой ветви» стал режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено 25 мая в 15:38
Гаджеты

AMD показала, на что способен её флагманский 64-ядерный процессор

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Общество

Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе

"Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министров в Twitter.
Обновлено в 05:03
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
Финансы

Разнонаправленные торги в Азии, выходной в США: как начинается неделя

Главной новостью утра, с оглядкой на которую фондовые рынки азиатского региона начали работу, стал визит Дональда Трампа в Японию.
Обновлено в 02:10
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия

В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 06:26
Общество

В Волгограде выпускники сдают первый ЕГЭ по географии и литературе

Для родителей выпускников и самих ребят наступают нелегкие времена - 27 мая одиннадцатиклассники сдают первый официальный ЕГЭ - по литературе и географии.
Обновлено в 04:08
Экономика

Бывший глава Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле возглавил «ФосАгро»

Совет директоров "ФосАгро" сменил своего председателя, им стал бывший глава Лондонской фондовой биржи (LSE) Ксавье Роле, который вошел в совет директоров год назад в статусе независимого члена.
Обновлено в 05:12
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Политика

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой

Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Футбол

Россия в Лиге чемпионов. Что ждет «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»

Условием продления был выход в Лигу чемпионов или выигрыш Кубка России. 72-летний Семин везде справился.
Обновлено вчера в 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное