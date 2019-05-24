Финансы
Рубль прибавил к доллару и евроГазета.Ru 24 мая в 03:36
По данным 10.00 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 20 коп. до 64,65 руб. Курс евро снизился на 11 коп. и достиг показателя 72,41 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателей
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Политика
Советник Зеленского Разумков стал главой партии «Слуга народа»
Советник президента Украины Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 05:52
Политика
В Кремле не подтвердили отставку Суркова
В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной
Несколько экоактивистов, дежурящих на станции Шиес Ленского района Архангельской области, пострадали в ходе утренних столкновений с ЧОП «Гарант Безопасности» в понедельник.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой перестал скрывать свою девушку
17-летний Архип завел роман с моделью. 17-летний Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, похоже, завел первый серьезный роман.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей
Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27
Кино
Стали известны имена победителей Каннского кинофестиваля
Названы итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Обладателем «Золотой пальмовой ветви» стал режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено 25 мая в 15:38
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Общество
Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе
"Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министров в Twitter.
Обновлено в 05:03
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Финансы
Разнонаправленные торги в Азии, выходной в США: как начинается неделя
Главной новостью утра, с оглядкой на которую фондовые рынки азиатского региона начали работу, стал визит Дональда Трампа в Японию.
Обновлено в 02:10
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия
В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 06:26
Общество
В Волгограде выпускники сдают первый ЕГЭ по географии и литературе
Для родителей выпускников и самих ребят наступают нелегкие времена - 27 мая одиннадцатиклассники сдают первый официальный ЕГЭ - по литературе и географии.
Обновлено в 04:08
Экономика
Бывший глава Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле возглавил «ФосАгро»
Совет директоров "ФосАгро" сменил своего председателя, им стал бывший глава Лондонской фондовой биржи (LSE) Ксавье Роле, который вошел в совет директоров год назад в статусе независимого члена.
Обновлено в 05:12
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой
Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Футбол
Россия в Лиге чемпионов. Что ждет «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»
Условием продления был выход в Лигу чемпионов или выигрыш Кубка России. 72-летний Семин везде справился.
Обновлено вчера в 13:38