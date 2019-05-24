Финансы
Рубль подорожал к доллару и евроКрасная весна 24 мая в 05:53
Укрепление рубля по отношению к доллару и евро отмечено на открытии Московской биржи, 24 мая сообщает сайт Московской биржи. Курс доллара на 12:00 МСК составляет 64,60 рублей, евро — 72,52 рубля.
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Общество
Редкая панда-альбинос впервые попала на камеру в Китае
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Происшествия
Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан
Автомобиль волейболиста Александра Волкова, ранее обнаруженный в Петровском пруду с разбитыми стеклами, был угнан у игрока 26 мая неизвестными лицами, сообщается на сайте санкт-петербургского "Зенита", за который выступает чемпион Олимпийских игр 2012 года.
Обновлено в 07:40
Теннис
Возняцки уступила Кудерметовой во втором круге «Ролан Гаррос»
Обновлено в 07:40
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Общество
Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате
Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.
Обновлено в 05:40
Кино
Безруков рассказал о политике в современном российском кино
Обновлено в 04:22
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Общество
Лувр закрыли из-за наплыва посетителей
Обновлено в 07:41
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 08:29
Хоккей
Сборная Финляндии вернется домой в сопровождении истребителей ВВС
Сборная Финляндии, ставшая чемпионом мира по хоккею, вернется из Братиславы в сопровождении истребителей финских ВВС.
Обновлено в 06:41
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Экономика
Курс биткоина превысил годовой максимум
Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Футбол
Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»
Защитник "Спартака" Георгий Джикия ответил болельщикам, которые в последнее время обрушили критику на московский клуб, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:01
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн жителей мегаполисов старше четырех лет.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Здоровье
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Общество
Роскомнадзор потребовал от саратовского депутата удалить с YouTube видео о протестах в Екатеринбурге
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко получил письмо от YouTube, который уведомил его о требовании Роскомнадзора удалить его видео о протестах в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой Архип завел роман с моделью
Судя по всему, 17-летний сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип завел роман с моделью Марией Слугиной.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Ушел из жизни заслуженный врач России Владимир Шорников
Заведующий хирургическим отделением Республиканской больницы имени Баранова, заслуженный врач России скоропостижно скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:53