Финансы
Курс рубля растёт к доллару и евроNews.ru 24 мая в 04:44
Рубль корректируется вверх к доллару и евро после серьёзного снижения накануне. Рост происходит на фоне дорожающей нефти. По данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:14 мск снижался до 64,63 рубля, потеряв 22 копейки.
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