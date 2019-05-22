Финансы
Курс рубля растет по отношению к евроiReactor 03:14
Курс рубля по отношению к евро вырос на 5 копеек в начале торгов в среду, 22 мая. В настоящее время евро добралось до отметки 71,86 рубля. Соответствующие данные демонстрируют на открытии торгов Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Здоровье
Минздрав разрешил протестировать первый российский препарат от рака
Минздрав Российской Федерации разрешил протестировать первый отечественный препарат против рака желудка "Алофаниб".
Обновлено в 16:21
Общество
15 официальных сайтов для проверки контрагентов
Есть 15 официальных сайтов для проверки контрагентов. Список сайтов с комментариями — в таблице ниже.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Обновлено в 09:06
Общество
Названо число одобряющих домашнее насилие россиян
Почти каждый десятый российский мужчина считает допустимым домашнее насилие.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Для Береговой охраны Канады построят 18 кораблей
Обновлено в 14:26
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Экономика
Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области
Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Кино
Фонд кино получил 1 млрд рублей на создание семейных фильмов
Фонд кино получил от правительства страны 1 миллиард рублей, который направят на поддержку отечественных фильмов для детей и всей семьи.
Обновлено в 06:05
Общество
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медицинским картам
Жители России получат круглосуточный доступ к своим медицинским документам к 2024 году.
Обновлено в 04:01
Общество
Что делать с балконами, на которых установили самодельные козырьки
Разбирательства между жильцами верхних этажей, которые обустроили самодельные козырьки на балконах, и управляющих компаний приобретают массовый характер.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Технологии
Полицейские РФ тестируют камеры с функцией распознавания лиц
Функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые полицейские уже используют.
Обновлено в 02:18
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок
Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Политика
Захарова прокомментировала возобновление США закупок нефти у Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook в среду прокомментировала возобновление США покупок нефти у Венесуэлы.
Обновлено в 16:38
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Общество
Сдам бабулю напрокат
Во Франции появился новый сервис - аренда дублера-статиста для участия в манифестации.
Обновлено в 01:19
Общество
Сторителлинг «похоронит» традиционный пиар
Начиная дискуссию на мероприятии, генеральный продюсер фестиваля Telling Stories и заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ Татьяна Ривчун рассказала, что одна из главных задач факультета состоит в том, чтобы научить студентов рассказывать истории.
Обновлено в 11:01
Политика
Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским
Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом
Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется для обработки своих фотографий фотошопом.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Здоровье
Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове
К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Политика
Германия выступает против экстерриториальных санкций США
Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве
Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Игры
Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов
Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
Авто
В сети рассекретили новый Opel Corsa
В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Общество
Как правильно выбрать кондиционер в квартиру
Есть разные виды кондиционеров, однако одни из самых популярных - напольные, также их называют мобильными и сплит-системами.
Обновлено в 09:22
Здоровье
В Москве провели двухтысячную операцию по уникальной методике
Две тысячи операций по уникальной методике с доступом через пупок провели врачи столичной детской больницы имени святого Владимира.
Обновлено в 04:55