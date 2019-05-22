Курс рубля растет по отношению к евроiReactor 03:14

Курс рубля по отношению к евро вырос на 5 копеек в начале торгов в среду, 22 мая. В настоящее время евро добралось до отметки 71,86 рубля. Соответствующие данные демонстрируют на открытии торгов Московской биржи.

Курс рубля растет по отношению к евро

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