Финансы

Курс рубля растет по отношению к евроiReactor 22 мая в 03:14

Курс рубля по отношению к евро вырос на 5 копеек в начале торгов в среду, 22 мая. В настоящее время евро добралось до отметки 71,86 рубля. Соответствующие данные демонстрируют на открытии торгов Московской биржи.
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Доллар и евро подорожали на 40 копеек

Ведомостивчера в 11:43

Курс рубля растет по отношению к евро

iReactor22 мая в 03:14

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,01% ДО 64,42 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,11% ДО 71,83 Р

Financial One22 мая в 03:07
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Культура

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «Кинопоиске» по подписке.
Обновлено в 04:05
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Общество

В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели

Обновлено в 04:20
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году

Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие

В России разрабатывают новые гидросамолёты

«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Обновлено в 06:28
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов

Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

Обновлено в 06:05
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Политика

Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Общество

В Петербурге закрыли бесплатное кафе для пенсионеров

Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес

У Кристины Асмус появилась еще одна дочка

Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Общество

В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

Обновлено в 04:53
Финансы

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

С молотка продадут квартиру Жанны Фриске

С молотка уйдет двухкомнатная квартира площадью около 90 квадратных метров в элитной новостройке в районе Красной Пресни.
Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Политика

В Кремле назвали реальными опасности из-за рубежа для Рунета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении Рунета.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке

Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки".
Обновлено в 06:20
Происшествия

Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам

Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, выплатит $44 млн по всем поданным к нему искам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:52
Экономика

В России запретили табло с курсами валют

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Футбол

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Обновлено в 06:07
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
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