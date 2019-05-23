Финансы
Курс рубля растет по отношению к евроiReactor 22 мая в 03:14
Курс рубля по отношению к евро вырос на 5 копеек в начале торгов в среду, 22 мая. В настоящее время евро добралось до отметки 71,86 рубля. Соответствующие данные демонстрируют на открытии торгов Московской биржи.
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ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,01% ДО 64,42 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,11% ДО 71,83 Р
Financial One22 мая в 03:07
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Культура
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «Кинопоиске» по подписке.
Обновлено в 04:05
Общество
В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели
Обновлено в 04:20
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолёты
«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов
Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
Обновлено в 06:05
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Политика
Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Общество
В Петербурге закрыли бесплатное кафе для пенсионеров
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус появилась еще одна дочка
Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Общество
В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за грозы
Обновлено в 04:53
Финансы
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
С молотка продадут квартиру Жанны Фриске
С молотка уйдет двухкомнатная квартира площадью около 90 квадратных метров в элитной новостройке в районе Красной Пресни.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Политика
В Кремле назвали реальными опасности из-за рубежа для Рунета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении Рунета.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке
Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки".
Обновлено в 06:20
Происшествия
Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам
Харви Вайнштейн заплатит $44 млн по всем вчиненным ему искам Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, выплатит $44 млн по всем поданным к нему искам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:52
Экономика
В России запретили табло с курсами валют
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено в 05:09
Футбол
Глушаков опубликовал мем про «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Обновлено в 06:07
Общество
Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05