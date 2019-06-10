Экономика

Фондовые рынки Европы торгуются на подъемеРосбалт вчера в 07:36

Ведущие фондовые индексы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов демонстрируют позитивный настрой благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении Мексики. По состоянию на 13:20 мск британский FTSE 100 прибавил 0,50%, французский CAC 40 поднялся на 0,22%.
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Фондовый рынок США открылся на положительной территории

Росбалт11:14

Американский рынок в выигрыше благодаря договоренности с Мексикой

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Торговое перемирие с Мексикой подтолкнуло индексы США вверх

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Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против Мексики

REGNUMвчера в 14:04

Курс рубля растет на новостях о Мексике

Profinance.ruвчера в 04:02
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Здоровье

Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56
Футбол

Станислав Черчесов высказался насчет игры сборной России против Кипра

О матче высказался и главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон.
Обновлено в 19:31
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Обновлено в 08:11
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка

Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено в 17:09
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Армия и оружие

В Донбассе пьяные украинские военные на БМП протаранили дом

Обновлено в 19:20
Происшествия

Бывший чеченский чемпион арестован в Польше за контрабанду автомобилей

Обновлено в 08:50
Музыка

Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров

Группа Radiohead выложила в сеть архивные записи рабочих материалов альбома OK Computer после того, как хакеры, завладевшие ими, потребовали $150 тыс. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило "РИА Новости".
Обновлено в 21:44
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Обновлено в 19:32
Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина

Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Авто

Представлен юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation

Напомним, кроме Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation в набор Centenary Collection, который посвящён 100-летию британской марки и 60-летию сотрудничества с ателье Zagato, также входит DBS GT Zagato, построенный на базе суперкара DBS Superleggera.
Обновлено в 15:37
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Футбол

Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила Грецию

В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2.
Обновлено в 16:44
Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Футбол

«Торпедо» подписало Рязанцева и Лебеденко

Обновлено в 15:24
Общество

ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В МЧС дали советы по безопасности во время купания

В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная Федора Бондарчука появилась на обложке глянца в брекетах

В конце марта 2016 года, сразу же после новости о разводе Федора и Светланы Бондарчук, появились слухи о романе режиссера с актрисой Паулиной Андреевой, которая младше него на 22 года.
Обновлено в 19:01
Транспорт

На чём зарабатывает аэропорт и почему самолёты не летают в любой населённый пункт

Ожидаемо, большая часть авиапассажиров проходит через терминалы московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и питерского Пулково.
Обновлено в 09:52
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Технологии

Uber запустит воздушную службу такси в трех городах

Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси, пишет ABC.
Обновлено в 21:38
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
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